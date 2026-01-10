logo
Nikolija spakovala kofere i napustila dom: Pevačica se oglasila, Relje nema nigdje, evo ko je sa njom

Autor Ana Živančević
Nikolija Jovanović odlučila je da otputuje, a otkrila je i sa kim.

Nikolija Jovanović odlučila je da napravi kraću pauzu i spakuje kofere, a na put nije krenula sama. Društvo joj pravi polusestra Teodora, sa kojom je započela novo putovanje.

Pjevačica je trenutak podelila sa pratiocima na društvenim mrežama, objavivši fotografiju automobila čiji je gepek ispunjen koferima, uz kratak, ali znakovit opis koji je odmah privukao pažnju.

"Žensko putovanje", napisala je Nikolija.

Na objavljenim fotografijama nema njenog supruga Relje Popovića, koji se poslednjih dana našao u centru pažnje medija i javnosti. Razlog interesovanja su navodne spekulacije koje kruže, a tiču se njegovog navodnog bliskog odnosa sa učesnicom rijalitija "Elita", Anitom Stanojlović.

Podsjetimo, povodom navoda na društvenim mrežama oglasila se i Anitina drugarica Tamara Radoman, koja je podijelila prepisku sa majkom pobjednice "Elite 7", Anglinom.

"Šta su limiti? Šta su limiti?", napisala je Anitina majka.

"Čista budalaština, niđe veze", dodala je Tamara.

"Ma znam bre, nego je l' moguće da je ovoliko mrze i dokle ide ljubomora? Bukvalno je razapinju kao da je ubila čovjeka i ko sve sebi daje za pravo nju da komentariše ja ne mogu da vjerujem... Ali kamo lijepe sreće da je slobodan i da nam je zet", napisala je Angelina u porukama koje su objavljene na zvaničnom profilu Anite Stanojlović.

