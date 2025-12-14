Doktor Mark Kovač je novi član stručnog štaba Novaka Đokovića koji će mu probati da pomogne da manje bude povrijeđen nego lane.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković ranije je završio sezonu i odlučio da napravi veliku pauzu pred narednu takmičarsku godinu, ali ako je neko mislio da je "digao ruke" od trofeja - grdno se vara. Đoković trenira već nekoliko dana za napad na grend slem trofej na Australijan openu i misli apsolutno na sve.

Tako je Đoković napravio veliku promjenu u svom stručnom štabu i angažovao je novog trenera za fizičku spremu. U pitanju je doktor Mark Kovač koji će sa Novakom raditi na onim poljima u kojima je ekspert - kao trener fizičku pripremu, pomagaće mu i otkrivati nove tehnike u prevenciji povreda, fokus će biti na biomehaniku koja je Novaku jako važna, dok je tu naravno oporavak i optimizacija performansi na terenu.

Novak Djokovic has hired a new member to his team.



Dr. Mark Kovacs is working with Novak with a focus on physical conditioning, injury prevention, biomechanics, recovery, and on-court performance optimization.



Novak is rebuilding his body and training hard for the new season.pic.twitter.com/euYhXL02MT — Danny (@DjokovicFan_)December 14, 2025



Mark Kovač je inače konsultant za sportsku tehnologiju, takođe je profesor, autor i predavač, koji je već radio sa brojnim elitnim sportistima i pomagao im da "duže traju". Upravo je to i cilj Novaka Đokovića.

S obzirom na to da je imao veliki broj povreda u posljednje dvije sezone, zbog kojih i nije mogao da pruži najviše na turnirima, prije svega grend slemovima koji traju duže i zahtijevaju više uložene energije - Đoković je odlučio da angažuje trenera koji će mu tu prepreku pomoći da savlada.

Za sada, Novak Đoković i dalje nema "glavnog trenera", odnosno tu su članovi tima koji su uz njega i povremeno se mijenjaju od turnira do turnira: Boris Bošnjaković, Dušan Vemić, Gebhard Grič, Čarli Gomez, Miljan Amanović...

Šta je Novak Đoković rekao o 2026?

"Uzeo sam kratku pauzu i pokušavam da, da tako kažem, rekonstruišem svoju mašinu - rečeno rječnikom iz auto-sporta", rekao je Đoković dok je u Kataru gledao trku Formule 1 istakavši da mu se ne sviđa kako je njegovo tijelo, koje nije više tako mlado, reagovalo u posljednje vrijeme.

"U posljednjih 18 mjeseci povrede su mi se dešavale češće nego što bih želio, pa pokušavam da obnovim svoje tijelo kako bi početak naredne sezone bio sjajan i da, nadam se, mogu da držim korak sa najboljima".

Novak Đoković nije još saopštio kalendar za 2026. i još se ne zna da li će igrati negdje prije Australijan opena.