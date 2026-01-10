KK Partizan oglasio se posle puštanja u prodaju ulaznica za meč sa Olimpijakosom jer su navijači bili nezadovoljni zbog toga što moraju da kupe karte.

Izvor: MN Press

Partizan dočekuje Olimpijakos u "Pioniru". Zbog zauzetosti Arene i Evropskog prvenstva u vaterpolu došlo je do pomjeranja. Crno-bijeli objavili su vijest o početku prodaje karata za taj meč i to je razbijesnilo navijače. Bili su ljuti što moraju da izdvoje još novca da kupe karte za meč sa grčkim timom iako su već platili sezonske ulaznice.

Pojavilo se dosta komentara na društvenim mrežama zbog toga, a iz kluba su odlučili da se oglase i da pošalju saopštenje u vezi te utakmice i samog načina kupovine karata. U pitanju je saopštenje koje je objavljeno na samom početku sezone koje su sada ponovo objavili.

"Važne napomene. Sezonska ulaznica važi za sve utakmice, osim za mečeve Evrolige koje će Partizan igrati van Arene usled zauzetosti dvorane tokom januara. Za evroligaške mečeve van Arene sezonska ulaznica obezbjeđuje pravo preče kupovine dnevne ulaznice u hali u kojoj crno-bijeli budu igrali kao domaćini, bilo u zemlji ili inostranstvu", stoji u saopštenju.

Koja je cijena karata?

Iz košarkaškog kluba saopštili su i da će prihod od svih ulaznica za meč sa Olimpijakosom da doniraju fudbalskom klubu koji se bori za evrolicencu.

Što se tiče cijena karata za taj meč, one izgledaju ovako: