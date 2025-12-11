"Nisam vjerovao da će se Novak sjetiti": Đoković poslao vrijedan poklon hrvatskom pjevaču, ovaj vrisnuo od sreće

Pjevač Toni Cetinski se pohvalio vrijednim poklonom na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram.com/ccetinski

Pjevač Toni Cetinski oglasio se na društvenim mrežama kako bi se pohvalio poklonom koji je dobio od najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Toni, koji je nedavno na beogradskom koncertu prokomentarisao izjavu Jelene Karleuše da je pokušao da joj se udvara, objavio je ponosno i šta je dobio od Đokovića i otkrio da je čak dobio i posvetu.

Izvor: Instagram.com/ccetinski

Đoković je poslao Cetinskom reket na kojem je napisao "Za Tonija", što je pjevač oduševljeno prokomentarisao:

"Obećao i održao obećanje, a ja mislio da je zaboravio. Hvala ti Novače", napisao je on na Instagramu.

Pogledajte:

On je dobio pregršt poruka o tome kako mu ljudi zavide na ovakvom poklonu, a mnogi su podvukli da je Novak čovjek od riječi i da je mnogo puta to i dokazao.