"Marš iz crkve": Isplivao skandalozan snimak s krštenja, rijaliti učesnica pred popom spominjala "njegovu ku*vetinu"

Borislav Terzić Terza je danas izašao iz Elite uz dozvolu produkcije, kako bi prisustvovao krštenju ćerke koju je dobio sa bivšom vjerenicom Milicom.

Kada je stigao u crkvu, Milica Veličković ga je izbacila napolje, a sada je Terza otkrio i šta se dešavalo prije nego što je izašao s krštenja.

"Prvo mi nije dala da uđem, moljakao sam da mi je da, jedva je dala da se slikam sa njom. Dok je pop krstio dijete, ona mi je prebacivala. Usred crkve, pred popom je rekla: "Tvoju k**vetinu". Nečovjek je. Govorila mi je: "Nisi dobrodošao ni u crkvu, izađi napolje". Njeni su mi dobacivali, njih pet, šest su urlali na mene: "M*rš iz crkve". Ovo se ne viđa. Užasno se osjećam, ali ne kajem se što sam išao, što sam vidio Barbaru. Vjerovatno će posle da me stigne, to što me je istjerala iz crkve. Pop se bio zaustavio da joj kaže da spusti ton", otkrio je Terza.

"Izbacila je sve novinare napolje, nije htjela da se nastavi krštenje dok svi ne izađu napolje, ne mogu da vjerujem koliko je bezobrazna. Ali Barbara je dijete rijaliti Pinka, i ti da ne možeš da izađeš u susret, i uradiš ovo. Da nije bilo tog rijalitija, možda ne bismo se ni ostvarili kao roditelji. Kad sam htio da je uzmem, znate ako dijete ne može odmah da te prepozna, ona se prepadne kao svako malo dijete, rekla je da dijete plače od mene", istakao je Borislav.

Osim toga, ispričao je i šta mu je govorila tokom svečane ceremonije.

"Nije htjela da uzme poklone, uzela je igračku od Uroša. Cvijeće i narukvicu nije htjela, rekla je: "Ništa mi ne treba od tebe". Toliko me je razočarala, ali nisam bolje očekivao, nego to kao: "Što si dolazio, ti nisi dobrodošao". Nikad nisam čuo da je neko izbačen sa krštenja. Treba da ih bude sve sramota. Sad mi dođe da izađem iz svoje kože. Tolike ću probleme da imam sa njom. Dok smo išli u krug ono sa Barbarom i sa kumom, govorila je što je ne branim i rekla je: "Barbara će da bude kod tebe cijelo ljeto da ne ideš sa djevojkom na more", govorio je rijaliti učesnik sa knedlom u grlu.

Pogledajte snimak iz crkve:

