Srpski teniser Novak Đoković fotografisao se sa četiri ljepotice tokom boravka u Atini i privukao je pažnju. Evo ko su djevojke sa njim.

Izvor: Instagram/Brooke Sharp

Srpski teniser Novak Đoković ranije je završio ovu sezonu i odlučio je da napravi veću pauzu prije naredne, pa je tako stigao i da odmara. Između ostalog, Đoković je provodio vrijeme i na padel terenima u Atini gdje ga je zatekla neobična scena - vidio je četiri djevojke kako se ne snalaze u ovom novom sportu i odlučio je da im pomogne.

Tako je i nastala viralna fotografija na kojoj Đoković pozira sa četiri ljepotice, a ispostaviće se da im je tog dana čak bio i instruktor padela, pokazavši da se i u njemu odlično snalazi.

Novak Đoković igrao padel s četiri lepotice Izvor: YouTube/Dribble Drive Diaries

"Ne, ne, ne ovo se ne dešava", vikale su djevojke uglas kada se pojavio Novak Đoković: "Htio sam da vidim šta se ovdje dešava. Imam li neke savjete? Treba mi vremena malo da vas posmatram...", ponavljao je srpski teniser koji je potom imao i po koji savjet za ove četiri djevojke.

Ubrzo potom Novak Đoković je ušao i na teren i zamijenio jednu od djevojaka, a malo je reći da će taj dan one pamtiti do kraja života, pošto malo ko može da se pohvali da je igrao u tandemu - ili protiv - najboljeg tenisera svih vremena.

Ko su djevojke sa Đokovićem?

Izvor: Instagram/brookesharp___

U pitanju su izvjesne Đina Mandić, Bruk Šarp i Džodi Ribnik (četvrta djevojka nije poznata), koje su na svom Instagram storiju podijelile fotku sa Đokovićem, kao i dva vidio snimka kako igraju padel. Đina se inače bavi prodajom nekretnina i ima svoju agenciju, dok se Bruk i Džodi bave plesom i dijele dosta fotografija sa ljetovanja u Grčkoj.