Ono što se očekivalo naše rukometašice su uradile u prve dvije utakmice na prvenstvu svijeta.

Poslije pobjede nad Farskim Ostrvima savladan je i Paragvaj (34:25), a selektorka Suzana Lazović je poručila da je zadovoljna viđenim, pišu Vijesti.

"Naravno da sam zadovoljna. Moglo je da bude i ubjedljivije, ali teško je igrati protiv ovakvih ekipa. Mi smo navikle na jači tempo i veći intenzitet, one uspore ritam... Bilo je zbog toga trenutaka kada je koncentracija pala", rekla je Lazović za RTCG.

Slijedi derbi protiv Španije (nedjelja od 18 sati), ako slave "lavice" će u narednu rundu prenijeti četiri boda.

"Ima dosta toga što nismo iskoristile u prva dva meča, to su neke taktičke finese. Sigurna sam da ćemo biti spremne, a znam da protiv Crne Gore niko neće lako uzeti bodove", kazala je Lazović.