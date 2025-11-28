Anastasija Marsenić bila je najbolja igračica meča, dok je Marija Božović upisala prve minute i golove na velikim takmičenjima.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore opravdala je ulogu favorita večeras u Triru protiv Paragvaja 34:25 u utakmici drugog kola D grupe 27. Svjetskog prvenstva. Crnogorske rukometašice na startu šampionata savladale su Farska Ostrva 32:27, a večerašnjim trijumfom plasirale su se u Glavnu rundu šampionata.

Prvu opipljiviju razliku tim Suzane Lazović napravio je u 11. minutu kada je Matea Pletikosić sa sedam metara odvela Lavice na tri gola viška (7:4). U posljednja tri i po minuta prvog dijela meča naša selekcija je napravila mini-seriju 3:0 i na pauzu otišla sa velikih šest golova viška na svom kontu, 19:13.

U 48. minutu Paragvajke su, uslovno rečeno, sa minus devet prišle na minus sedam što je natjeralo Lazovićevu da zatraži minut odmora. Nakon toga je uslijedila serija Crne Gore od četiri postignuta gola bez ijednog primljenog nakon kojeg se naša selekcija odlijepila na maksimalnih +11 (30:19).

Anastasija Marsenić bila je najbolja igračica meča, dok je Marija Božović upisala prve minute i golove na velikim takmičenjima.

„Najvažnije je da smo pobijedile, sada nas čeka teška utakmica u nedjelju. Bićemo spremne, jedva čekamo utakmicu protiv Španije“, kazala je Marsenić, a njena saigračica naglasila:

„Za mene je velika čast i privilegija da sam igrala za Crnu Goru na Svjetskom prvenstvu“, kazala je Božović i poručila:

„Svjesne smo kakva je Španija ekipa, daćemo sve da budemo bolje“.

Crna Gora će u nedjelju od 18 sati igrati protiv Španije i imati šansu da u drugu fazu prenese maksimalna četiri boda.

„Španija je uvijek dobra, ali protiv nas nikome neće biti lako. Borićemo se do samog kraja, imaćemo želju i energiju kao i uvijek“, poručila je Matea Pletikosić.