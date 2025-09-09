Upravo će EHF sedmica u septembru označiti početak priprema za osmo učešće na planetarnim smotrama, odnosno 19. veliko takmičenje za naše najbolje rukometašice nakon obnove nezavisnosti.

Izvor: RSCG

Rukometašice Crne Gore će u septembru ponovo biti na okupu, prvi put nakon aprila i dvije pobjede protiv Portugala koje su donijele plasman na Svjetsko prvenstvo.

A, na spisku selektorke Suzane Lazović za predstojeće okupljanje su 23 igračice. Među njima je pet debitantkinja i to juniorske reprezentativke koje su osvojile šesto mjesto na Evropskom prvenstvu u Podgorici proteklog ljeta – golmanka Teodora Rončević, krilo Mia Grujić, pivoti Ksenija Gašević i Anđela Guberinić, te srednji bek Natalija Lekić koja je proglašena za najbolju igračicu šampionata u našem glavnom gradu.

Ostale igračice na spisku su “lavice” koje su iznijele teret aprilskog baraža protiv Portugala, kao i posljednjeg velikog takmičenja na kojem je Crna Gora nastupila – EHF Euro 2024.

Za septembarsku EHF sedmicu, selektorka Lazović ne može da računa na desnog beka Jelenu Vukčević i pivota Ivanu Godeč, koje će pauzu u EHF Ligi šampiona iskoristiti da saniraju povrede koje nijesu ozbiljnije prirode.

Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj i Holandiji na programu je od 26. novembra do 14. decembra. Crna Gora će igrati u grupi D u njemačkom Trieru protiv Španije, Farskih Ostrva i Paragvaja. Jedno od prva tri mjesta u grupi donosi plasman u glavnu rundu, u kojoj bi Đurđina Jauković i saigračice igrale u Dortmundu i to protiv tri prvoplasirana tima iz grupe C, u kojoj su pored domaćina – Njemačke, još Srbija, Island i Urugvaj.

Spisak igračica

Golmanke

Armel Atingre

Marija Marsenić

Andrea Škerović

Teodora Rončević

Krila

Dijana Trivić

Ivona Pavićević

Nađa Kadović

Mela Mehmedović

Nina Bulatović

Mia Grujić

Pivoti

Tatjana Brnović

Ksenija Gašević

Andrijana Tatar

Anđela Guberinić

Bekovi

Đurđina Jauković

Elena Mitrović

Ilda Kepić

Nada Ćorović

Matea Pletikosić

Marija Božović

Natalija Lekić

Tanja Ivanović

Katarina Džaferović