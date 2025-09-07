Rukometašice OTP Group Budućnost porazom su počele 30. sezonu Lige šampiona.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost je danas u Podgorici, u meču A grupe, poražena od Debrecina 25:24 (10:11).

Slabiji finiš meča, nekoliko tehničkih grešaka i realizacija u napadu koštali su Budućnost povoljnijeg rezultata.

Budućnost je u većem dijelu meča bila u vođstvu, više puta vodila je i sa tri gola razlike, posljednji put u 40. minutu (19:16).

Mađarski sastav je vezao tri gola i izjednačio, a u posljednjih desetak minuta imao više koncentracije.

Njaefikasnija u podgoričkom sastavu bila je Itana Grbić sa sedam, Ivana Godeč je realizovala sva četiri šuta, dok su se po tri puta upisale Dunja Radević, Jelena Radivojević i Jelena Vukčević.

Budućnost će u drugom kolu, 14. septembra, biti gost norveškog Storhamara.

Norveški predstavnik na startu sezone poražen je u gostima od rumunske Glorija iz Bistrice 29:26.