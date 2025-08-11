Martina Knežević najkorisnija je rukometašica Evropskog prvenstva, na kojem je Crnu Goru predvodila do bronzane medalje.

Izvor: RSCG

Ona je šampionat za rukometašice do 17 godina u Podgorici završila sa 58 golova i kao drugi strijelac prvenstva.

Uspjeh crnogorskog tima upotpunila je Maša Dubljević, koja je proglašena za najbolju golmanku šampionata sa procentom od 38 odsto uspješnih intervencija i druga je u toj kategoriji na čitavom prvenstvu.

Knežević je druga crnogorska rukometašica koja je ljetos ponijela priznanje za najbolju rukometašicu Evropskog prvenstva, nakon Natalije Lekić koja je obilježila šampionat za igračice do 19 godina.

Crna Gora je taj šampionat završila na šestom mjestu.