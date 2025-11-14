Pogledajte kako je Novak Đoković vodio navijanje na utakmici Crvene zvezde i Monaka.
Crvena zvezda je uprkos tome što ima mnogo problema, i što se tek vratila sa dalekog gostovanja u Dubaiju, uspjela da pobijedi Monako u fantastičnoj utakmici u "Beogradskoj areni". Vodili su gosti, ali ih je Zvezda u drugom poluvremenu slomila sjajnom odbranom koju je pokretala i energija sa tribina, tako da je na kraju usledilo veliko slavlje posle 91:79.
Sa igračima Crvene zvezde slavio je i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković koji je i ovaj meč pratio iz lože, a u više navrata snimljen je kako "luduje" na navijačke pjesme. Pogledajte jedan od najboljih snimaka:
.. pravi DELIJA veran je ko pas..pic.twitter.com/CuwyBkMXhg— ЗВЕЗДА ДО ТОКИЈА (@dejanpilja)November 13, 2025
Nije to naravno jedini trenutak kada su ga navijači s tribine snimili, prosto i sam Đoković se "punio energijom" čitavu utakmicu i pjevao je zajedno sa cijelom halom koja je dala taj dodatni impuls u drugom poluvremenu da se Monako konačno slomi. Za jednu od najvažnijih pobijeda ove sezone koju nisu mogle da ugroze ni brojne povrede koje su snašle tim Saše Obradovića.
#kkczpic.twitter.com/hvnDZei3Su— Ђорђе Чакаревић ☠️⚪ (@djcakarevic)November 13, 2025
Ovo je već ko zna koji put da je ove sezone Novak Đoković bio na utakmicama Crvene zvezde, dok smo ga nedavno vidjeli i da je u Atini gledao duel Olimpijakosa i Partizana.