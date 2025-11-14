Pogledajte kako je Novak Đoković vodio navijanje na utakmici Crvene zvezde i Monaka.

Izvor: x.com/dejanpilja

Crvena zvezda je uprkos tome što ima mnogo problema, i što se tek vratila sa dalekog gostovanja u Dubaiju, uspjela da pobijedi Monako u fantastičnoj utakmici u "Beogradskoj areni". Vodili su gosti, ali ih je Zvezda u drugom poluvremenu slomila sjajnom odbranom koju je pokretala i energija sa tribina, tako da je na kraju usledilo veliko slavlje posle 91:79.

Sa igračima Crvene zvezde slavio je i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković koji je i ovaj meč pratio iz lože, a u više navrata snimljen je kako "luduje" na navijačke pjesme. Pogledajte jedan od najboljih snimaka:

.. pravi DELIJA veran je ko pas..pic.twitter.com/CuwyBkMXhg — ЗВЕЗДА ДО ТОКИЈА (@dejanpilja)November 13, 2025



Nije to naravno jedini trenutak kada su ga navijači s tribine snimili, prosto i sam Đoković se "punio energijom" čitavu utakmicu i pjevao je zajedno sa cijelom halom koja je dala taj dodatni impuls u drugom poluvremenu da se Monako konačno slomi. Za jednu od najvažnijih pobijeda ove sezone koju nisu mogle da ugroze ni brojne povrede koje su snašle tim Saše Obradovića.

Ovo je već ko zna koji put da je ove sezone Novak Đoković bio na utakmicama Crvene zvezde, dok smo ga nedavno vidjeli i da je u Atini gledao duel Olimpijakosa i Partizana.