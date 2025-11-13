Daren Kejhil postao "šifrovanu" poruku Novaku Đokoviću posle njegove izjave o Janiku Sineru koji je usred doping afere prošao praktično bez kazne.

Novak Đoković govorio je bez ustručavanja o doping aferi Janika Sinera u emisiji kod britanskog novinara Pirsa Morgana. U pitanju je jedna od najosjetljivijih tema u tenisu prethodnih godina koja je "prelako" ispuštena i o kojoj se nedovoljno pričalo, što je i samom Đokoviću bilo jako čudno.

Zato je Đoković rekao da je to "oblak koji će zauvijek pratiti Sinera" bez obzira na to šta uradio u tenisu, dok je indirektno istakao i da nije zadovoljan kako je čitav proces riješen - misleći na propuste organa koji su za to zaduženi. Bilo bi očekivano da na takve riječi reaguje Janik Siner, da se makar brani, međutim kao što smo već navikli od njega u čitavom ovom slučaju brani se ćutanjem i niko ga čak za to nije ni upitao u Torinu.

S druge strane, izgleda da je njegov "drveni advokat" trener Daren Kejhil. On se u jeku Đokovićeve izjave oglasio putem svog Instagrama, na kome rijetko šta objavljuje, a mnogi su protumačili da je ovo zapravo bila poruka srpskom teniseru.

"Mišljenje je zapravo najniži oblik ljudskog znanja. Ne zahtijeva odgovornost niti razumevanje. Najviši oblik znanja je empatija, jer od nas traži da potisnemo svoj ego i živimo u svijetu drugoga", objavio je Daren Kejhil američkog političara Bila Bularda za koju mnogi misle da je odgovor Đokoviću.

Uostalom, profili na društvenim mrežama koji prate temeljno karijeru Janika Sinera, objavili su ovaj "stori" baš iz tog razloga i čini se da je italijanski teniser izabrao da se krije iza svog trenera. Kao i obično, bez stava.

S obzirom na to da će Siner odigrati još nekoliko mečeva u Torinu, videćemo da li će se iko setiti da ga pita za Novaka i ovaj "mini-okršaj" koji sada potencira njegov trener Daren Kejhil, a koji je ostao sve vrijeme uz Italijana i kada je afera dospjela u etar, mjesecima posle pozitivnog uzorka.

Šta je Đoković rekao o Sineru?

"Slušajte... Taj oblak će ga pratiti kao što će mene pratiti oblak 'kovida' do kraja karijere. To je bilo nešto tako veliko kada se dogodilo. Vremenom će izblijediti, ali ne mislim da će nestati. Uvijek će postojati grupa ljudi koja će to uvijek izvlačiti", rekao je bez uvijanja Novak Đoković o Janiku Sineru.

"Znam ga od 13-14 godine. Njegov prvi ozbiljni trener u tim godinama bio je Rikardo Pjati, koji je i mene trenirao. I trenirao sam dosta u njegovoj akademiji u Italiji, pa sam dosta trenirao i igrao sparing sa Sinerom. Svidio mi se u tom periodu, bio je kao i ja mršav, visok, odrastao je u planini, skijajući... Veoma slična priča kao i moja. I uvijek je bio veoma pristojan i fin, tih. Imao je svoj svet, nije previše mario za svijetla javnosti, samo se tružio da bude najbolji igrač"

"Svidio mi se taj mentalitet i bio sam šokiran kada se to dogodilo. Vjerujem da nije to uradio namjerno. Međutim, način na koji je ceo slučaj bio izveden, mislim da se pale crvene lampice zbog toga. Više njih", otvoreno je dodao Nole.

Podsjetimo, Novak Đoković upozorava da postoje dvostruki aršini u tenisu i to Đoković menja kroz "Tarin zakon".