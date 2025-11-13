Zna se da Novak Đoković voli zdravu i kvalitetnu ishranu, pa ne čudi što se odlučio na ovaj poslovni korak.

Izvor: Instagram/cobfoods/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ne voli da otkriva javnosti svoje poslovne poduhvate, ali ovog puta je o tome pričala njegova partnerka. Ne mislimo na Jelenu Đoković, koju je "oteo" svom dobrom prijatelju i kasnije oženio - riječ je o poslovnoj partnerki koja je imala veoma zanimljivu ideju i uspjela da je sprovede u djelo tako što je Novak postao suosnivač njene kompanije!

Žena koja je izmislila i pokrenula proizvodnju kokica od sirka jer je njen sin alergičan na kukuruz pomislila je kako bi njen biznis bio interesantan jednom od najboljih sportista današnjice. Znala je Džesika Davidof da Novak Đoković izuzetno cijeni žitarice, posebno one koje nisu uvijek u prvom planu, a o zdravim navikama najboljeg tenisera svih vremena ne treba ni trošiti riječi. Zato je prvo kontaktiran Đokovićev agent kojem se ideja svidjela, a zatim i Novak Đoković - koji je odlučio da uloži novac.

Kokice od sirka zdravija su opcija od običnih kokica od kukuruza koje su popularne u cijelom svijetu, ali sin Džesike Davidof nije mogao da ih jede. Posjetili su više od 30 doktora prije nego što su otkrili aleriju na kukuruz, a zatim su počeli da traže alternative. Na kraju, njihovom malom biznisu priključio se Novak Đoković koji je predvodio investiciju vrijednu 5.000.000 dolara.

"Želio sam da se pridružim brendu kao suosnivač i da vodim sid rundu kako bih drugim investitorima dao povjerenje u našu viziju. Preferiram jednostavne, domaće obroke, ali mnogo putujem. COB stvara hranu sa istim sastojcima koje bih i sam koristio u kuhinji. Jesti hranu koja nema gluten ne bi trebalo da znači odricanje od ukusa, izgleda ili nutritivnih vrijednosti", istakao je Novak Đoković.

Zašto Novak Đoković ne priča o ulaganjima?

Najbolji teniser svih vremena ima nekoliko biznisa, između ostalog ulaže i u jedan fudbalski klub, ali rijetko govori o tome. Po njegovim riječima, javnosti je dovoljno da zna koliko je zaradio od teniskih turnira koje igra ili sponzorskih ugovora koje je potpisao, ne mora da mu "zaviruje" u džep i kada su u pitanju ulaganja.

"Danas živimo u veoma materijalističkom društvu. Hoću da kažem da nisam takav. Ne sviđa mi se... Znate, moj tim i moj agent, ne želimo da dajemo sve informacije Forbsu, na primjer, koliko imam ili kakva su ulaganja, to se njih ne tiče. Zašto bih to otkrio? Iz kog razloga? Postoje stvari koje ljudi saznaju, poput nagradnog fonda ili ugovora, ali ostale stvari, ne", ispričao je Novak novinaru Pirsu Morganu.