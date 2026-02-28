Morao je neko da stane na crtu Luu Dortu i to je sada Nikola Jokić. Prvi je stao uspravno i rekao dosta.

Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić se iznervirao, a kako i ne bi. Lu Dort je ponovo pokazao zašto mnogi smatraju da je najprljaviji košarkaš u NBA ligi. Udario je na kvarno Jokića, pa se potom bunio kod sudije zbog dosuđenog faula.

Nakon toga je nastao haos – Nikola se zaletio na njega, a potom je došlo do sukoba sa kompletnom petorkom Oklahome. Na kraju je Dort isključen i dobio je isključujuću ličnu grešku.

Ovo nije prvi put da Dort pravi probleme. Nedavno je kažnjen sa 25.000 dolara jer je gurnuo beka Nju Orleans Pelikansa Džeremaju Firsa, ali to je najmanji problem koji je izazvao.

Ko je Lu Dort?

Lugenc Dort je 26-godišnji košarkaš iz Kanade koji igra na spoljnim pozicijama. Tim Tandera koristi ga kao defanzivnog specijalistu, a zanimljivo je da nije draftovan, već je potpisan kao slobodan igrač 2019. godine. Ono što je imao da ponudi ekipi brzo je prepoznato, pa mu je minutaža rasla. U šampionskoj sezoni odigrao je 71 meč, uz prosjek od 29 minuta po utakmici i učinak od 10 poena i četiri skoka u prosjeku.

Godine 2022. potpisao je petogodišnji ugovor vrijedan 87.500.000 dolara i danas je jedan od ključnih igrača ekipe. Ipak, često je u centru pažnje zbog nesportskih poteza, a njegovu grublju stranu na terenu osjetili su Luka Dončić, Dža Morant i Viktor Vembanjama.

Svi skandali Lua Dorta

Ima ih više nego što biste pomislili. Lugenc Dort je često znao nekoga da udari, isprovocira, pa i da jasno pokuša da povrijedi protivničkog igrača. U finalu prošle godine imao je sukob sa Ti Džej Mekonelom, dok je Luku Dončića u jednom duelu povrijedio.

U oktobru 2022. godine udario je Dončića u lice. Slovenački as je tada pao na parket, šokiran potezom Dorta koji ga je u skoku pogodio pravo u lice.

Zabilježeni su i drugi incidenti – jednom je udario Džejmsa Hardena u međunožje, povrijedio je Pola Džordža u borbi za skok, zatim je u jednom duelu zahvatio Lebrona Džejmsa po glavi, dok je Danijela Gaforda i Dereka Lajvlija takođe udario u međunožje.

Nedavno je Viktoru Vembanjami namjerno uletio pravo u koljeno, što je izazvalo burne reakcije NBA javnosti.

Spurs fan@JaeeYTis asking the question we’re all thinking: What exactly was OKC's Lou Dort trying to do to Victor Wembanyama here - and how the hec did@NBAofficial Tony Brothers choose not see it?pic.twitter.com/Z2kGLMltjv — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter)December 26, 2025

Dža Morant je javno rekao da je Dort prljav igrač i da neko mora da ga zaustavi nakon što je i sam bio žestoko udaren. Bek Memfisa krenuo je na zakucavanje pri rezultatu 65:40 za svoj tim, kada mu se Dort postavio na put.

Postavio se tako da su svi u dvorani ostali u šoku – Morant je u vazduhu izgubio ravnotežu, napravio salto i iz punog skoka pao direktno na parket. Scena je izazvala veliku zabrinutost među igračima i navijačima.

Šta je Jokić rekao?

"Tako je kako je, neću to da komentarišem. To je nepotreban potez i nepotrebna reakcije. Mislim da to ne treba da de dešava na košarkaškom terenu. Njegov potez je bio nepotreban, ali i moja reakcija takođe", rekao je Jokić.