Novak čuo šta je Italijan pričao o njemu: "Ne znam odakle mu ta informacija"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) javno je demantovao informaciju da će igrati na Završnom Mastersu u Torinu. Iz Atine je odgovorio predsjedniku italijanske teniske federacije Anđelu Binjagiju, koji je najavio njegov siguran dolazak na turnir koji će biti odigran od 8. do 16. novembra.

"Ne znam odakle mu ta informacija. Odlučiću na kraju turnira u Atini", rekao je Novak Đoković na konferenciji za novinare poslije meča protiv Alehandra Tabila.

Evo šta je Binjagi rekao o Đokoviću

Prvi čovjek italijanske federacije rekao je tamošnjem radio "Rai Gr Parlamento" u ponedjeljak da će Novak sigurno doći na Završni Masters, čiji je rekorder sa sedam osvojenih titula.

"Imamo potvrdu da će Đoković biti u Torinu", rekao je Binjagi, a Đoković tu "povrdu" ipak demantovao u Grčkoj, svom novom domu.

Organizatori turnira sa velikom pažnjom iščekivaće kraj Novakovog turnira u atinskoj hali OAKA ne samo zbog Đokovićeve odluke, već i zbog činjenice da bi Lorenco Museti mogao da izbori mjesto na Završnom Mastersu ako trijumfuje u glavnom gradu Grčke. Italijanski teniser trenutno je deveti na ATP listi, dok je osmoplasirani Feliks Ože-Alijasim trenutno u prednosti, ali se u ponedjeljak povukao sa turnira u Mecu i omogućio Musetiju priliku da ga prestigne i izbori kartu za Torino.

Naredni dani daće konačan spisak učesnika.