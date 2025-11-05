Venus Vilijams ima 45 godina, ali ne odustaje - prijavila se za novi turnir

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Venus Vilijams sa 45 godina, ne planira da se povuče iz tenisa i već je prijavljena za turnir u Oklandu, na Novom Zelandu, koji je na programu prve nedjelje nove sezone. Nakon što je ostvarila veliki korak u privatnom životu i u ovoj godini se udala, možemo pretpostaviti da ćemo proslavljenu teniserku vidjeti i na Australijan openu u 2026.

Nekadašnja petostruka šampionka Vimbldona i sedam puta dobitnica grend slem titula, bez sumnje ima velike planove u budućnosti. Amerikanka je riješila da novu sezonu započne velikim ambicijama, prijava za Oklend, prvi turnir u sezoni, predstavlja snažan signal da Venus Vilijams, koja se povukla iz većine takmičenja prethodnih godina, ozbiljno razmišlja o povratku na velike terene i da planira učestvovanje na Australijskom openu.

Izvor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Izvor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Izvor: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Izvor: VEGAN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Izvor: VEGAN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ono što je takođe mnoge iznenadilo, ali prije svega oduševilo fanove je i činjenica da će Venus po prvi put od 2023. godine igrati izvan granica SAD, što može biti pokazatelj njenog ozbiljnog pristupa narednoj sezoni. Tokom prošle godine, ona je učestvovala samo na dva turnira - Indijan Velsu i Majamiju - a kada je ljetos izostala sa turnira, mnogi su pretpostavili da bi mogla da se povuče. Ipak, Venus je iznenadila sve kada se pojavila na terenu u Vašingtonu, gotovo 16 mjeseci nakon posljednjeg meča, da bi zatim odigrala i Sinsinati i US open.

Međutim, Venus nije sve vrijeme prisutna na sceni, a za to postoji i razlog. Jedna od najboljih teniserki svih vremena 2023. nije mogla da učestvuje na Australijan openu zbog povrede. Sada ima šansu da popravi utisak, a potom i ispiše nove stranice istorije, s obzirom na to da u 46. godini i dalje aktivno igra tenis i predstavlja pretnju mladim generacijama. Mnogi se pitaju da li će 2026. biti godina u kojoj će se Venus ozbiljno posvetiti povratku u vrh?