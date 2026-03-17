Evakuisani đaci osnovne škole kod Šapca zbog dojave o vatrenom oružju kod jednog učenika.

Danas je dio učenika Osnovne škole "Stojan Novaković" na Letinjikovcu kod Šapca hitno evakuisan zbog dojave o naoružanom učeniku, saznaje "Informer". Ispostavilo se da je riječ o lažnoj prijavi da je učenik donio vatreno oružje u školu.

Tim povodom oglasio se i direktor škole Mladen Lazić. Kako saznaje pomenuti list, učenik petog razreda je osumnjičen da je donio vatreno oružje u školi, a on je prethodne nedelje prijetio učenicima sa kojima je u svađi da će doći naoružan u školu.

"Škola je bezbjedna i nije bilo razloga za paniku jer se radilo o lažnoj dojavi. Uključene su sve nadležne institucije radi utvrđivanja odgovornosti za širenje lažnih informacija i panike", naveo je direktor škole.

Sprovodi se pojačan vaspitni rad sa ovim učenikom. Sa roditeljima posjećuje i razvojno savjetovalište.