Tramp izvrijeđao NATO saveznike jer ga je većina odbila da učestvuje u ratu na Bliskom istoku.

Izvor: Nathan Posner / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" tokom 18. dana izraelsko-američke vojne operacije "Epski bes" u Iranu. Napisao je bijesnu poruku o NATO saveznicima koji su ostavili Sjedinjene Države "na cjedilu" jer većina članica ne želi da učestvuje u ratu na Bliskom istoku - bilo da pošalju ratne avione ili brodove ili da ustupe svoje vojne baze Sjedinjenim Državama za napade na Iran zbog čega je Tramp pojedine lidere evropskih država već javno kritikovao i provocirao.

"Sjedinjene Američke Države su obaviještene od strane NATO 'saveznika' da oni ne žele da učestvuju u našoj vojnoj operaciji protiv terorističkog režima u Iranu na Bliskom istoku. Oni ne žele da učestvuju uprkos tome što se skoro svaka zemlja složila sa onim što radimo u Iranu jer ne smijemo da im dozvolimo da imaju nuklearno oružje.

Nisam iznenađen njihovim postupcima. Oduvijek sam smatrao NATO, gdje smo potrošili stotine milijardi dolara godišnje da branimo te iste zemlje, 'jednosmjernom ulicom', odnosno organizacijom.

Mi ćemo njih braniti, a oni za nas neće ništa uraditi kada je to potrebno. Na svu sreću, mi smo uništili iransku vojsku - ostali su bez mornarice i vazduhoplovstva i najvažnije, njihovi lideri više nisu prijetnja za nas.

Zato što smo imali takve vojne uspjehe, nama više nisu potrebni NATO saveznici. Nikada nam i nisu trebali!

Isto važi i za Japan, Australiju ili Južnu Koreju. Zapravo, govoreći kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ne treba nam bilo čija pomoć", naveo je Tramp.