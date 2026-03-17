Sudija iz Senegala Isa Si posle meča Lige šampiona u Africi patentirao je zanimljivo korišćenje crvenog kartona

Izvor: Screenshot/Twitter/@TrollFootball2

Jedan od najboljih fudbalskih sudija u Africi Isa Si uveo je novo pravilo, koje su mnogi vidjeli kao revolucionarni potez u ovom sportu. U četvrtfinalu afričke Lige šampiona podigao je crveni karton i čekao da mu neko od igrača priđe.

Susret Esperansa iz Tunisa i Al Ahila nije bio najzanimljiviji meč koji se mogao gledati, pobjednik je odlučen posle penala u 73. minutu za domaći tim kad je Mogamed Tugai bio precizan sa bijele tačke. Fudbalski mečevi sami po sebi nose nezadovoljstvo igrača, a sudija Si riješio je da nakon ovog susreta sportistima koji imaju prigovor jasno stavi do znanja šta misli o tome.

Anticipating a storm of protests, Senegalese referee Issa Sy pulled out his red card like a weapon at the final whistle of the CAF Champions League quarter final between Al Ahly and Espérancepic.twitter.com/sSV2WrNLTn — Troll Football Media (@TrollFootball2)March 16, 2026

Posle meča u Ligi šampiona, Si je podigao crveni karton i čekao da mu neko od igrača dva tima priđe kako bi istakao nezadovoljstvo- zbog nekih od odluka tokom utakmice. Na taj način Si je pokazao da je i dalje glavni na terenu, te da igrači nikao ne smiju da zanemare autoritet jednog od najboljih sudija u Africi.

Na kraju, niko od igrača se nije usudio da priđe arbitru i požali se na tretman koji je imao tokom utakmice. Potez Senegalca naširoko je propraćen, a kao i inače bilo je onih koji su zadovoljni potezom i onih koji osuđuju čin sudije. Bilo kako bilo, Si je još jednom pokazao autoritet i sposobnost da utakmicu drži "pod kontrolom".