Legendarna Amerikanka objavila lijepe vijesti posle pobjede u Vašingtonu.

Jedna od najboljih teniserki ikada 45-ogodišnja Venus Vilijams živi novu mladost, ali bukvalno. Vratila se na turniru u Vašingtonu i nadigrala 22 godine mlađu Pejton Sters. Osim toga, spremna je na još jedan veliki korak. Starija sestra Vilijams je potvrdila da se vjerila za osam godina mlađeg glumca Andrea Pretija.

Venus nije igrala tenis više od godinu dana, a odmah posle pobjede na terenu je podijelila srećne vijesti.

"Moj vjerenik je ovdje i jako me je motivisao da nastavim da igram. Bilo je mnogo trenutaka kad sam samo htjela da odmorim i uživam u životu. Znate li koliko je teško igrati tenis? To je kao posao od 9 do 5, samo što sve vreme trčite. Dižete tegovee, umirete i onda sve ponovite sledeći dan. On me gurao dalje i sada sam ovdje. Nikada me nije gledao kako igram", rekala je Vilijamsova.

Vilijams je kroz karijeru bila jako oprezna sa dijeljenjem informacija o privatnom životu, a o vezi sa glumcem se govori još od prošlog ljeta. Prijeti je inače rođen u Danskoj, ali se kao tinejdžer preselio u Italiju. Osim glume, bavi se i modelingom.

Gdje je nestala Venus?

Nedavno je otkrila da je imala operaciju uklanjanja mioma iz materice, zbog kojih je trpjela jake bolove i obilna krvarenja. "Bilo je stvarno loše. Krvarenje koje ne možete ni zamisliti, a ljekari su mi govorili da je to normalno", rekla je Venus jednom prilikom.

Nakon operacije i oporavka, sada je ponovo na terenu. "Gdje sam danas i gde sam bila prošle godine, to su dva potpuno različita svijeta. Prošle godine sam se pripremala za operaciju, a sad se pripremam za turnir", rekla je.

Blistava karijera

Pobjeda u Vašingtonu donijela joj je istorijski uspjeh, pošto je postala druga najstarija teniserka koja je uspjela da ostvari pobjedu na WTA turu. Osvojila je sedam grend slem titula, a vjerovatno bi ih bilo više da za najljuću rivalku nije imala sestru Serenu. Dva puta je slavila na Vimbldonu i pet puta na US Openu. Tri puta je osvjala zlato na Olimpijskim igrama.