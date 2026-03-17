Tramp je okrivio Iran za smrtonosni napad na školu uprkos dokazima da je riječ o američkom Tomahavku ispaljenom greškom.

Pokušaj Donalda Trampa da okrivi Iran za smrtonosni napad na osnovnu školu proizašao je iz rane američke obavještajne procjene koja je sugerisala da je projektil iranski, ali je ona gotovo odmah odbačena, otkrivaju dva izvora upoznata sa slučajem, piše Gardijan.

CIA je isprva izvijestila predsjednika kako ne vjeruju da je projektil koji je pogodio školu američke proizvodnje, jer su se stabilizatori činili prenisko postavljenima da bi se radilo o krstarećoj raketi Tomahavk (Tomahawk).

Međutim, u roku od 24 sata agencija je shvatila da je prva procjena bila pogrešna. Dodatni video-snimci iz drugih uglova jasno su pokazali da se ipak radilo o Tomahavku, rekle su osobe koje su željele da ostanu anonimne zbog osjetljivosti informacija.

Tramp se držao svoje priče

Uprkos tome, Tramp je već odlučio da prihvati objašnjenje da je Iran odgovoran za napad prije nego što ga je prošle subote iznio novinarima u predsjedničkom avionu, čak i dok je ministar odbrane Pit Hegset bio oprezniji i rekao samo da je stvar pod istragom.

Tramp je svoj stav ponovio i na konferenciji za novinare sledećeg dana. Iako je tada prihvatio da je projektil koji je pogodio školu bio Tomahavk, koji koriste samo SAD i nekolicina saveznika poput Ujedinjenog Kraljevstva, Japana i Australije – sugerisao je da on pripada Iranu.

Kritike bivših obavještajaca

Nije jasno kada je Tramp obaviješten o novim obavještajnim saznanjima, ali bivši obavještajni zvaničnici kritikovali su i Trampa i one koji su ga brifovali.

"Opasno je Trampu davati preliminarne informacije jer ih može pretvoriti u potpuni fijasko", rekao je jedan bivši oficir CIA-e, govoreći pod uslovom anonimnosti. "Ako vas nadređeni nešto pita, najbolje je reći da ne znate, svjesni koliko je kasnije teško vratiti se i ispraviti stvari."

BREAKING: Trump lied. The U.S. military’s preliminary investigation concludes that the deadly strike on a girls’ elementary school in Minab, Iran — which killed at least 175 people, most of them children — was a targeting mistake.



Officials say outdated intelligence led to the…pic.twitter.com/lXQntYixEU — Ed Krassenstein (@EdKrassen)March 11, 2026

Istraga Pentagona

Predsjednikovi napori da odgovornost prebaci na Iran dolaze u trenutku kada je istraga Pentagona o napadu došla do sličnih zaključaka, utvrdivši da je projektil bio Tomahavk koji je ispalila američka vojska na osnovu zastarelih obavještajnih podataka.

Vjeruje se da je u napadu poginulo najmanje 175 ljudi, među kojima mnogo djece, što ga čini jednom od najsmrtonosnijih grešaka u ciljanju poslednjih decenija. Istraga Pentagona usredsređena je na to zašto su obavještajni podaci bili zastarjeli i da li su bili provjereni.

Reakcije iz Vašingtona

U saopštenju za javnost, portparolka Bijele kuće Ana Keli izjavila je: "Ova istraga je u toku. Kao što smo rekli, za razliku od terorističkog iranskog režima, Sjedinjene Države ne ciljaju civile." Portparol CIA-e nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Škola, smještena u gradu Minabu, nalazila se u istom bloku kao i pomorska baza Korpus čuvara islamske revolucije. Zgrada škole nekada je bila dio vojnog kompleksa, ali se čini da je ograđena i prenamenjena u školu negdje između 2013. i 2016. godine.

Proces odabira meta

Ciljeve za vazdušne udare obično pripremaju Odbrambena obaveštajna agencija (DIA) i Nacionalna geoprostorno-obavještajna agencija (NGA), koje pregledaju satelitske snimke kako bi izradile "baze podataka ciljeva" na proizvodu nazvanom Maven Smart System, navodi bivši visoki odbrambeni zvaničnik.

Označavanje zgrade kao mete obavljaju specijalizovani analitičari godinama unaprijed uz višestruke slojeve nadzora, rekao je zvaničnik, ali jednom kada se unese u bazu podataka kao mogući cilj, ne mora nužno biti ponovo pregledan sve dok se ne razmatra za napad.

Vojni planeri zatim mogu generisati "liste ciljeva" iz baze podataka u Mavenu, uključujući korišćenje alata vještačke inteligencije poput Kloda (Claude), velikog jezičkog modela kompanije Anthropic. Te liste se mogu prilagoditi kako bi se prioritizovale različite metrike, poput udaljenosti do cilja ili vjerovatnoće uništenja.

Za početnu fazu rata u Iranu, popis potencijalnih ciljeva brojao se u hiljadama. Ostaje nejasno da li je svaki od njih provjeren prije nego što su napadi izvršeni.