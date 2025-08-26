Liga će se igrati 14 kola u dvokružnom sistemu i sa turnirom F4 kao završnicom.

Izvor: MN Press

“Na inicijativu Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore (VPSCG), a zbog želje da se sačuva takmičenje koje doprinosi povećanju kvaliteta vaterpola, snage naših klubova i razvoju igrača, u Beogradu je danas održan sastanak sa predstavnicima Vaterpolo saveza Srbije (VSS) i klubova iz Srbije, na kome je postignut dogovor o formiranju Regionalne lige, koja bi trebalo da počne krajem septembra, saopšteno je iz VPSCG.

Iz VPSCG je rečeno da je uz međusobno razumijevanje i zajednički interes, dogovoreno da će Premijer liga imati osam klubova. Srbija će dati pet – Radnički, Novi Beograd, Šabac, Crvena zvezda i Partizan, a Crnu Goru će predstavljati Jadran m:tel, Primorac i Budućnost One.

Dogovoreno je i da će Prva liga imati devet klubova. Srbiju će predstavljati: Valis, Nais, Stari grad, Vukovi, Vojvodina, Zemun i Beograd, a Crnu Goru Kataro i Budva Budvanska rivijera. Liga će se igrati po sistemu dvokola .

“U narednih desetak dana intenziviraće se razgovori na konstituisanju organa i radnih tijela, koje će donijeti sve potrebne odluke za funkcionisanje takmičenja”, kazali su iz VPSCG.

Na sastanku su VSS predstavljali predsjednik Viktor Jelenić, generalni sekretar Nemanja Marijan, izvršni direktor Đorđe Đorđević, sportski direktor Milan Aleksić, predstavnik Radničkog Jugoslav Vasović, predstavnik Novog Beograda Aleksandar Šoštar i predstavnik Vojvodine Vojkan Jovanović.

Ispred Crne Gore su bili potpredsjednik VPSCG Miloš Mračević, predstavnik Premijer lige i predsjednik Primorca Siniša Kovačević, te predstavnik Prve lige i predsjednik Budve Budvanske rivijere Goran Rađenović.