Kotorani su na turniru u Beogradu pobijedili Steauu 15:12 i realnost je da su napravili ogroman korak ka eliti. Da bi ispunili cilj potrebno je samo da u subotu (17.30 sati) budu bolji od francuskog Paj d’Eksa.

Izvor: MN Press

Vaterpolisti Primorca su bez greške odradili meč od kojeg im je zavisilo mnogo toga u borbi za plasman u Ligu šampiona.

U tom slučaju bi u nedjelju protiv Novog Beograda imali direktan duel za prvo mjesto…

Crnogorskog vicešampiona su predvodili Jusuke Inaba i Marko Mršić sa po tri gola, dok su po dva postigli Savo Ćetković, Luka Murišić, Stefan Vidović i Balša Vučković. Jednom se upisao Nikola Brkić…

U prvom meču na turniru je Novi Beograd bio bolji od Paj d’Eksa 23:10, prenosi CdM.