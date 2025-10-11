Novak Đoković će posle iscrpljujućeg turnira u Šangaju krenuti put Rijada gdje će učestvovati na egzibiciji Slem šest kraljeva.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je u polufinalu Mastersa u Šangaju, pošto je od njega bolji bio 204. igrač sveta Valentin Vašero. Iako nije uspio da odbrani finale od prošle godine, srpski as će zadržati petu poziciju na ATP listi, ali ono što brine sve navijače je fizičko stanje u kome se nalazi 38-godišnji šampion.

Đoković je kuburio sa povredom tokom cijelog meča, u nekoliko navrata ga je masirao fizioterapeut, čekalo se da djeluju tablete protv bolova, ali je na kraju "položio oružje". Sa druge strane mreže je imao jako motivisanog rivala koji će u nedelju igrati u prvom Masters finalu u karijeri. Ništa Đoković nije želio da oduzme od njegove pobjede, pa je odbio da priča o povrijedi. Ipak, moraće to da učini uskoro jer je prijavljen za Slem šest kraljeva, egzibicioni turnir koji je na programu od 15. do 18. oktobra u Rijadu.

Na ovom turniru, kao i prošle godine, učestvovaće šest elitnih tenisera - Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Janis Siner, Aleksandar Zverev, Stefanos Cicipas i Tejlor Fric.

Nagrada?

Đoković već drugu godinom zaredom igra na egzibiciju u Rijadu koja je porasporedu u samom finišu sezone. Iako se teniseri žale na nemilosrdan raspored, ovakvu pozivnicu organizatora nisu mogli da odbiju. Svakom učesniku garantovano da će dobiti 1,5 miliona dolara, a pobjednik dobija najveću tenisku nagradu u teniskoj istoriji, šest miliona dolara.

U poređenju sa grend slem turnirima, to je skoro dvostruko veća zarada, jer osvajači četiri najveća turnira dobiju 3,8 miliona dolara. Prošle sezone je je Janik Siner bio pobednik, dok je Novak poražen u polufinalu.

Šta do kraja sezone?

Đoković je potvrdio učešće na samo još jednom ATP turniru do kraja sezone, a to je turnir u Atini koji se igra od 2. do 8. novembra. Pretpostavlja se da kao ni prošle sezone neće igrati na Mastersu u Parizu, kao ni na Završnom turniru u Torinu, pa da će nakon ova dva turnira uzeti odmor, a onda otpočeti pripreme za novu sezonu i osvajanje Australijan Opena, što će sigurno biti njegova najveća motivacija u 2026. godini.