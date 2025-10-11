Valentin Vašero živi tenisku bajku koju je upotpunio pobjedom protiv teniskog GOAT-a Novaka Đokovića.

Teniser iz Monaka Valentin Vašero plasirao se u finale Mastersa u Šangaju, pošto je savladao najboljeg igrača u istoriji Novaka Đokovića sa 6:3, 6:4. To je njegov uspjeh karijere, a od ponedeljka će po prvi put ući u Top 100.

Nakon velike pobjede nije mogao da sakrije emocije, bio je uzbuđen što će igrati finale Mastersa, dok samo prije nekoliko dana nije znao da li će igrati u Šangaju.

"Nisam svjestan još uvijek šta sam uradio. Ovo je ludo. To što sam danas ovdje na terenu je za mene već nevjerovatan uspjeh i iskustvo. Imam mnogo toga da naučim iz ovog meča sa njim, ne bi mnogo ljudi nastavilo da su bili na njegovom mjestu, ljudi ga mnogo vole ovdje", rekao je Vašero i nastavio:

"Ne znam koliko dugo je trajalo, sat i 40 minuta čini mi se. Tih sat i 40 minuta čiste sreće. Iako nisu mnogi htjeli da prođem, njega ovdje mnogo cijene, osvojio je četiri titule. Izgubio sam se malo dok sam slušao sve njegove titule kada su ga predstavljali. Nestvarno iskustvo za mene, uživaću u pobjedi, pa ću sjutra da mislim o finalu", rekao je trenutno 204. teniser planete.

"Just to be on the other side of the court was an unbelievable experience"



A moment Valentin Vacherot won't be forgetting in a hurry#RolexShanghaiMasterspic.twitter.com/sI6FQgquyg — Tennis TV (@TennisTV)October 11, 2025

Podsjetimo, do meča sa Đokovićem redom je rušio Đerea, Bublika, Mahača, Grikspora, a potom je uspio da slavi i protiv najboljeg u istoriji. Mnogi su se pitali gde je do sada bio ovaj 26-godišni momak.