Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokazao klasu na konferenciji za medije.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je od 204. tenisera svijeta Valentina Vašeroa u polufinalu Mastersa u Šangaju. Srpski as je još jednom pokazao veliki respekt prema rivalu, pošto na konferenciji za medije nije želio da govori o evidentnoj povredi. Nije želio da umanji njegov uspjeh i plasman karijere, već mu je još jednom uputio čestitke.

"Želim da čestitam Valentinu... Od kvalifikacija, to je nevjerovatna priča... sve se vrti oko njega", rekao je Novak.

Upitan je kako se osjeća posle iscrpljujućeg meča u kome je rizikovao ozbiljniju povredu.

"Želim da čestitam Valentinu na plasmanu u svoje prvo finale Mastersa. Od kvalifikacija, to je nevjerovatna priča. Rekao sam mu na mreži da je imao nevjerovatan turnir, ali više od toga da je njegov stav veoma dobar, a i njegova igra je bila nevjerovatna. Dakle, sve se vrti oko njega. Želim mu sve najbolje u finalu i da bolji igrač danas pobijedi", rekao je Srbin.

Upitan je još jednom da kaže nešto više o svom fizičkom stanju: "Ne. Sledeće pitanje, molim".