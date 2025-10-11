Finalisti Šangaja Valentin Vašero i Artur Rinderkneš režirali su senzacije i igraće za istorijsku titulu.

Izvor: Chen Haoming / Xinhua News / Profimedia/Chen Haoming / Xinhua News / Profimedia

Život piše romane! Valentin Vašero i Artur Rinderkneš igraće u finalu Mastersa u Šangaju. Teniser iz Monaka je bio bolji od favorizovanog Novaka Đokovića, dok je Francuz savladao Danila Medvedeva posle iscrpljujuće borbe u tri seta i preokreta sa 6:4, 2:6, 4:6. Tako će dvojica rođaka igrati u istorijskom meču, pošto su po prvi put uspeli da se plasiraju u finale turnira Masters serije, a značajno će profitirati i na ATP listi.

Francuz je poklekao na startu prvog seta, tačnije u trećem gemu, a 18. teniser svijeta je znalački sačuvao prednost do kraja prvog perioda igre. Zaigrao je Artur mnogo bolje u nastavku, dva puta je brejknuo nekadašnjeg šampiona US Opena i slavio sa 6:2 u drugom setu. U trećem setu je viđena velika drama, čuvali su teniseri svoj servis sve do 10. gema kada je Rinderkneš krenuo po pobedu. Konstantno je bio opasan na servis Medeva i uspeva da iskoristi drugu meč loptu.

Rodbinski odnosi

Family Ties



Cousins Rinderknech and Vacherot are both through to the#RolexShanghaiMastersquarter-finals!pic.twitter.com/XFeH97MOEQ — Tennis TV (@TennisTV)October 8, 2025

Njih dvojica su rođaci po majci francuskog tenisera. Situacija je malo komplikovana, ali definitivno ćemo gledati jedno jako zanimljivo finale u Šangaju.

Naime, Vešeroa profesionalno trenira njegov polubrat Bendžamin Baler, koji se nekada bavio tenisom. Roditelji tenisera iz Monaka upoznali su se u teniskom klubu, a i sam je jednom prilikom potvrdio da je bio predviđen za ovaj sport. "Zaista nisam imao izbora osim da se bavim tenisom jer je moja porodica prilično van kontrole po pitanju belog sporta. Rođen sam za tenis i kada sam bio dijete, mnogo sam išao sa mamom da igramo. Gledao sam svog brata kako ide sa turnira na turnir svake nedelje, vraća se kući, pa ponovo odlazi i pomislio sam: "To je ono što želim da radim. Ne želim da idem u školu, želim da idem da igram turnire", rekao je za sajt ATP.

Family Teammates Now Masters 1000 Final opponents



You really couldn't have believed it at the start of the week#RolexShanghaiMasterspic.twitter.com/d1EU6OTr1R — Tennis TV (@TennisTV)October 11, 2025

E sad, Baler je brat od tetke Artura Rinderkneša, odnosno nećak Viržinije Paket (Arturove majke), koja je takođe bila teniserka. Samim tim Rinderkneš i Vapero su rođaci, a ceo teniski svijet očaran je slučajnošću da se baš njih dvojica nađu u polufinalnim mečevima mastersa 1000.

Zbog senzacije u Šangaju oglasio se i Rinderkneš: "Naša porodična 'WhatsApp' grupa je mnogo aktivna poslednjih nekoliko dana. Ne mogu da se žalim, sjajno je i ponovo okuplja porodicu, barem onlajn, zabavljamo se. Svi se međusobno gledaju. Tako da je stvarno super".

Finale je na programu u nedelju od 10.30 i biće izuzetno zanimljivo ko će do prve ATP titule u karijeri.