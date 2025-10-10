Odlučeno je kada će se Novak Đoković i Valentan Vašeroa boriti za finale Šangaja.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju i samo još dva koraka dele ga od 101. titule u karijeri, a interesantno je da je pred njim potpuno "nepoznat zadatak". Đoković će u subotu igrati protiv Valentana Vašeroa, inače 204. igrača sveta, međutim daleko veći izazov biće mu borba sa samim sobom.

Organizatori su Đokovića stavili prvi put u dnevni termin, što znači da će protiv Vašeroa u subotu od 10.30 po vremenu u Srbiji. To je po lokalnom vremenu 16.30 i nijednom do sada Đoković nije u Šangaju igrao u to vreme, samo uveče.

Razlog zbog kog je Đoković dobio drugačiji termin je što je prvi izborio polufinale, pa je odlučeno da drugi par - koji će se znati u toku današnjeg dana - igra u nešto kasnijem terminu. Već znamo da ćemo tako gledati Rinderneša, koji je izbacio Ože-Alijasima, dok se čeka još pobednik duela Medvedev - De Minor.

Kako je Đoković igrao do sada u Šangaju?

Iako je imao problema s povredama, disanjem i vrućinom u Šangaju - Đoković je igrao vrlo dobar tenis. To se posebno odnosi na prvi meč koji je odigrao protiv Marina Čilića, a zatim je bio bolji i od Hanfmana, Munara i Bergsa. Izgubio je za sada dva seta na turniru i čini se da je od Vašeroa za njega veći izazov njegovo telo.

"Moja noga je dobro, bez brige. U svakom meču koji trenutno igram uvek nešto nije u redu sa mojim telom. Postoje i drugi problemi na kojima pokušavam da radim iz dana u dan i nadam se da će biti bolje kako turnir bude odmicao", kazao je on.

Inače, Đoković nikada do sada u karijeri nije igrao protiv Vašeroa.