Novak Đoković - Zizu Bergs: 6:3, 7:5

Izvor: Profimedia

Novak Đoković ostvario je plasman u polufinale Mastersa u Šangaju pošto je danas za nešto manje od dva sata igre pobijedio Zizua Bergsa sa 2:0 u setovima (6:3 7:5).

Novak je u utorak izborio plasman u četvrtfinale, kada posle velike borbe savladao Haumea Munara sa 2:1 u setovima. Žalio se na povredu, imao je problema sa disanjem, ali je uspio da pregrmi sve probleme i stigne do trijumfa.

Ni danas Đokoviću nije bilo lako, iako krajnji ishod pokazuje drugačije. Ponovo se mučio Novak sa povredom, ali je uspio da stisne zube i stigne do polufinala gdje ga čeka Valanten Vašero, koji je danas napravio mega seznaciju u Šangaju pobjedivši Holgera Runa.

U uvodnim gemovima prvog seta gledali smo izjendačenu borbu na terenu, teniseri su uzimali gemove na svoj servis, a prelomni trenutak desio se u šestom gemu kada je Novak brejknuo rivala.

Potom je uz dosta muke potvrdio brejk, da bi nakon toga Bergs nekako preživio i smanjio na 5:3, ali više od toga nije mogao.

U drugom setu gledali smo još veću borbu i dramatičan kraj, koji niko nije očekivao.

Teniseri su servirali brutalno, sve do devetog gema kada je Novak uspio da uzme brejk i potom servira za pobjedu, ali u tome nije uspio, s obzirom da je Bergs uzvratio istom merom.

A onda je Novak oduzeo još jedan servis svom protivniku, pa u narednom gemu uz dosta muke stavio tačku na ovaj meč.