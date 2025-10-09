Novak Đoković je posle pobjede protiv Bergsa pričao o spektakularnom poenu, zdravstvenim problemima, narednom rivalu i mnogim drugim stvarima.

Novak Đoković je uprkos svim zdravstvenim problemima i mukama na terenu uspio da prođe u polufinale turnira u Šangaju. Posle skoro dva časa igre pobijedio je Zizua Bergsa (6:3, 7:5). Nedugo zatim otišao je na konferenciju za medije i tamo je počelo konstatacijom novinara da je bila laka pobjeda.

"Današnji meč možda tebi djeluje lako, ali te uvjeravam da nije bio lak. Nijedna pobjeda nije laka na ovom nivou. Bergs je igrao nevjerovatan tenis na ovom turniru, mislim da bi bio pokazatelj nepoštovanja ako bih rekao da je bila laka pobjeda. Bio je ovo trijumf koji je došao posle velike borbe. Moja noga nije bila u dobrom stanju. Djeluje da se sa mojim tijelom svaki put dešava nešto u svakom meču. Ima tu i još nekih manjih problema koji su na dnevnom nivou i nadam se da mogu da budem bolji kako turnir odmiče. Imam dan odmora prije polufinala i to je nešto pozitivno. Vratiću se sa pravim stavom i sa namjerom da pobijedim", počeo je Đoković.

Novak je dobio i pitanje koje ga je nasmijalo. Novinara je zanimalo da li i posle svih ovih godina postoji nešto što ga iznenadi na terenu i zbog čega ostane zabezeknut.

"Rekao bih da je to Centralni teren Vimbldona. Zakoračiti na taj teren je osjećaj koji je potpuno drugačiji od ostalih. Nisam jedini, veliki broj igrača sanja da igra na Vimbldonu, tako da je za mene posebna privilegija što sam nekoliko puta osvojio taj trofej. Svaki put kada iz svlačionice idem ka Centralnom terenu i prolazim kroz onaj hodnik, gledam fotke šampiona, vidim kako je sve sofisticirano, to je neki poseban osjećaj. Naježim se zbog toga, da. I još jedna stvar, iskreno to kažem, ne zato što sam ovdje, ali kada god igram na ovom centralnom terenu u Kini, imam toliko emocija i raznih osećaja. Želim da im uzvratim za svu tu ljubav tako što ću igrati dobar tenis, nadam se da uživaju."

"Iskreno, nemam pojma kako sam to uradio"

Srpski as ima 10 polufinala u Šangaju, mjestu gdje je igrao 11 puta. Po tome je rekorder.

"Nije nikakva tajna da uživam da igram ovdje. Podrška koju dobijam od njih, to je nešto nevjerovatno zaista. Kada osjetiš manjak energije na terenu, oni su tu da te podignu. To se dogodilo svaki put ove godine. Mnogo sam patio tokom mečeva, posebno na energetskom nivou i oni to osete, podignu me, čujem tu buku, taj vrisak, uživam u svoj toj energiji koju mi daju. Koliko god da patim u isto vrijeme i uživam da igram pred ovim navijačima."

Nezaobilazno pitanje bilo je o spektakularnom poenu koji je osvojio. Vratio je četiri smeča protiv Bergsa i "ukrao" mu poen.

"Iskreno, mnogo više mi sada prijaju kraće razmjene, posebno u takvim momentima meča. Pretrpio sam brejk u gemu u kom sam servirao za meč, pa je u narednom on vodio sa 30:0, došao sam do 30:30, nisam mogao da mu 'pročitam' servis. Teško je završiti poen na ovom turniru zaista, to mogu svi igrači da vam kažu. Ako šalješ loptice veoma visoko, teško je vidjeti lopticu, posebno kada se igra u večernjim terminima. Znao sam to. Moram da priznam i da je taj poslednji udarac koji sam imao u tom poenu, kada sam čučnuo, ne znam kako sam ga izveo, zaista ne znam. Htio sam samo sebi da dam šansu da ostanem u tom poenu. Rekao bih da je taj poen i presudio meč."

"Njegovog trenera znam duže"

Za prolaz u finale turnira igraće protiv Valentina Vanšeroa. Trenutno 204. igrača svijeta koji nastupa pod zastavom Monaka.

"Poznajem ga nekoliko godina. Prije ovog turnira je ispao iz top200, ali je dugo na turu. Ispisao je istoriju Monaka, nevjerovatan je. Mnogo mi je drago zbog njega i njegovog tima. Njegov trener je Benžamin Baler i njega poznajem baš dugo. Često smo trenirali u prethodnih 15 godina. Što se Valentina tiče, mnogo je napredovao, oduvijek smo znali da ima potencijal, dobar servis, agresivan je, visok. Rekao bih da igra dosta slično kao Rinderkneš, servisi su im dosta slični. Znam da su i rođaci i da podržavaju jedan drugog i to je baš lijepo vidjeti. Nadam se da ću uspjeti da ga pobijedim", zaključio je Đoković.