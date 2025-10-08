Novak Đoković na teren neće izaći prije 12.30 sati.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković će se u četvrtfinalu Šangaja u četvrtak sastati sa 44. igračem sveta Zizuom Bergsom (26), a taj mač na programu neće biti pre 12.30 sati po našem vremenu. Srpski teniser čitav turnir igra u sličnom terminu te i ovog puta neće biti promjena, pa su organizatori još jednom pokazali koliko poštuju najboljeg tenisera svih vremena.

Novak Đoković je u prethodnom meču bio bolji od Haumea Munara, ali uz velike probleme. Srpski teniser je u ranoj fazi meča doživio povredu, a onda mu je i temperatura u Kini pravila veliki problem. Sada će za rivala imati tenisera iz Belgije, koji u posljednje vrijeme ima vrlo dobro.

Momak koji trenutno zauzima 44. mjesto na svijetu već je obezbijedio plasman među 40 najboljih, što će biti njegov najbolji renking u karijeri. On je za duel sa Novakom morao da pobijedi Kanađanina Gabrijela Dijaloa, a to je učinio preokretom, pošto je 35. reket svijeta poveo u ovom susretu, ali je onda Belgijanac pokazao bolju igru i u vrlo tijesna naredna dva seta zabilježio trijumf. Susret je završen rezultatom 2:1 (3:6, 7:5, 7:6).

Novak i Bergs dosad nisu imali priliku da se nadmeću, a u slučaju da Novak uspije da slavi i u četvrtfinalu, njegov rival biće bolji iz susreta Holger Rune i Valentin Vašeroa, koji je na programu u četvrtak u devet sati ujutru.