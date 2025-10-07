Djeluje nevjerovatno, ali Novak Đoković je pobijedio Haumea Munara u osmini finala mastersa u Šangaju.

Izvor: MN Press

Đoković je 11. put u karijeri stigao do četvrtfinala ovog turnira, ali je pitanje da li će nastupiti u ovoj fazi takmičenja...

Meč je završen posle 2 sata i 40 minuta igre u tri seta 6:3, 5:7, 6:2.

Srpski teniser je postao najstariji četvrtfinalista na masters turnirima, a do toga je stigao nakon ozbiljnih napora u meču protiv Španca.

Ljekari su nekoliko puta bili pored Đokovića, masirali lijevu nogu, davali tablete, a posebno je dramatično bilo na kraju drugog seta, pošto je nakon odlučujućeg poena pao na teren.

Velika šteta za probleme koje je Novak imao tokom ovog meča, pošto je igra bila na visokom nivou od samog starta. Već u prvom gemu smo vidjeli projektil iz forhenda koji je veoma dobro funkcionisao.

Munar nije uspio da pruži ozbiljniji otpor uprkos činjenici da je srpski teniser imao ozbiljne muke.

Novak se tokom četvrtog gema prvo požalio na otežano disanje, uspio je da dođe do brejka, a nakon završetka gema, u trenutku kada se pripremao za servis odjednom krenuo ka svojoj klupi i od sudije tražio dolazak fizioterapeuta.

On je i drugi put morao da dolazi, Đoković je dobio masažu dva puta, tablete, vjerovatno za bolove i nastavio je meč.

Uspio je i da osvoji prvi set bez ozbiljnijih problema, barem kada je u pitanju rezultat.

Drugi set je bio znatno zahtjevniji. Đoković je prošao kroz dramatične momente, a bilo ih je puno tokom ovog dijela meča.

Djelovalo je da je gemove osvajao na iskustvo i kvalitet i da će set stići do taj-brejka.

Ali onda, u 12. gemu seta, Munar je uspio da napravi brejk posle velike borbe. Set koji je trajao 74 minuta je završen tako što je Novak pao na teren nakon poslednjeg poena.

Odmah je prišao fizioterapeut, a Novaku je ubrzo izmjeren pritisak.

Set odluke je započeo odlično - Srbin je napravio brejk u prvom gemu, a onda u trećem imao novu šansu koju nije iskoristio.

Držao je visok nivo igre i stigao do novog brejka u sedmom gemu dok je na svom servisu bio prilično siguran.

Na kraju je uspio da ostvari veliku pobjedu, ali zaista je pitanje u kakvom stanju će biti u trenutku kada bude planirano da izađe na teren pred četvrtfinalni meč protiv Zizua Bergsa.