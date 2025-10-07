logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto je Đoković morao da povrati na terenu? Vlaga u Šangaju je ekstremna, evo šta telo tada proživljava

Zašto je Đoković morao da povrati na terenu? Vlaga u Šangaju je ekstremna, evo šta telo tada proživljava

Autor Tamara Veličković
0

Turnir u Šangaju predstavlja ogroman izazov za tenisere, a ni Novak Đoković nije uspeo da savlada problem ekstremne vlage. Pročitajte šta se dešava u organizmu kada je vlažnost vazduha izuzetno visoka.

Zašto je Đoković morao da povrati na terenu Izvor: TennisTemple/X/Printscreen

Zbog izuzetno visoke vlažnosti vazduha, mnogi jedva izdržavaju napore na terenu. Nažalost, tokom meča šesnaestine finala, mogli smo da vidimo u kakvom je stanju Novak Đoković. U jednom trenutku, morao je da napusti teren kako bi povratio, što su zabeležile kamere, a snimak se ubrzo proširio internetom. Šta se zapravo dešava u organizmu kada je vlažnost vazduha čak 80 odsto?

"Ovo je brutalno, dan za danom imate preko 80 odsto vlažnosti. Jednostavno morate da se nosite s tim, ali za mene, sa biološke strane, to je malo teže", izjavio je Đoković.

Novak nije jedini teniser koji je imao problema zbog ekstremne vlage. Danac Holger Rune oštro je kritikovao ATP jer još uvek nisu uveli jasna pravila o igranju u ekstremnim vremenskim uslovima.

Visoka vlažnost vazduha - šta se tada dešava s telom?

Turnir se održava u Šangaju, gde i početkom oktobra vlaga može da bude veoma visoka, iako kišna sezona u Kini traje od maja do septembra. Kada govorimo o vlažnosti vazduha, razlikujemo dve vrste - apsolutnu i relativnu.

  • Apsolutna vlažnost označava stvarnu količinu vodene pare u vazduhu.
  • Relativna vlažnost izražava odnos između trenutne količine vodene pare i maksimalne količine koja može da postoji na određenoj temperaturi - izražava se u procentima. Kada je vlažnost 100 odsto, vazduh je potpuno zasićen parom.

Važna je i tačka rose - trenutak kada para počinje da se pretvara u kapljice vode.

Kako visoka vlažnost utiče na telo?

Kada vlažnost raste, telo teže isparava znoj, pa ne može efikasno da se rashladi. Znoj ostaje na koži i stvara lepljiv, neprijatan sloj. U takvim uslovima brzo može doći do dehidratacije i simptoma toplotnog iscrpljenja - slabosti, vrtoglavice i mučnine.

Visoka vlažnost može da dovede i do:

  • Suženja disajnih puteva, što otežava disanje i pogoršava astmu, alergije ili hronične plućne bolesti. Vlažan vazduh pogoduje razvoju alergena i duže zadržava čestice prašine i polena.
  • Većeg opterećenja srca, jer se krv na vrućini razređuje, pa srce mora da pumpa jače i brže. U takvim uslovima može da radi i do četiri puta napornije. Osobe s povišenim pritiskom ili srčanim bolestima treba da budu posebno oprezne.
  • Uticaja na mentalno zdravlje, jer visoka relativna vlažnost može da poveća osećaj stresa, razdražljivosti, nervoze i anksioznosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Šangaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ