Zašto je Đoković morao da povrati na terenu? Vlaga u Šangaju je ekstremna, evo šta telo tada proživljava

Turnir u Šangaju predstavlja ogroman izazov za tenisere, a ni Novak Đoković nije uspeo da savlada problem ekstremne vlage. Pročitajte šta se dešava u organizmu kada je vlažnost vazduha izuzetno visoka.

Izvor: TennisTemple/X/Printscreen

Zbog izuzetno visoke vlažnosti vazduha, mnogi jedva izdržavaju napore na terenu. Nažalost, tokom meča šesnaestine finala, mogli smo da vidimo u kakvom je stanju Novak Đoković. U jednom trenutku, morao je da napusti teren kako bi povratio, što su zabeležile kamere, a snimak se ubrzo proširio internetom. Šta se zapravo dešava u organizmu kada je vlažnost vazduha čak 80 odsto?

"Ovo je brutalno, dan za danom imate preko 80 odsto vlažnosti. Jednostavno morate da se nosite s tim, ali za mene, sa biološke strane, to je malo teže", izjavio je Đoković.

Novak nije jedini teniser koji je imao problema zbog ekstremne vlage. Danac Holger Rune oštro je kritikovao ATP jer još uvek nisu uveli jasna pravila o igranju u ekstremnim vremenskim uslovima.

Visoka vlažnost vazduha - šta se tada dešava s telom?

Turnir se održava u Šangaju, gde i početkom oktobra vlaga može da bude veoma visoka, iako kišna sezona u Kini traje od maja do septembra. Kada govorimo o vlažnosti vazduha, razlikujemo dve vrste - apsolutnu i relativnu.

Apsolutna vlažnost označava stvarnu količinu vodene pare u vazduhu.

označava stvarnu količinu vodene pare u vazduhu. Relativna vlažnost izražava odnos između trenutne količine vodene pare i maksimalne količine koja može da postoji na određenoj temperaturi - izražava se u procentima. Kada je vlažnost 100 odsto, vazduh je potpuno zasićen parom.

Važna je i tačka rose - trenutak kada para počinje da se pretvara u kapljice vode.

Kako visoka vlažnost utiče na telo?

Kada vlažnost raste, telo teže isparava znoj, pa ne može efikasno da se rashladi. Znoj ostaje na koži i stvara lepljiv, neprijatan sloj. U takvim uslovima brzo može doći do dehidratacije i simptoma toplotnog iscrpljenja - slabosti, vrtoglavice i mučnine.

Visoka vlažnost može da dovede i do: