Janik Siner pedao je meč Talonu Griksporu u Šangaju zbog povrede kolena, Novaku Đokoviću se otvorio put do titule na turniru u Kini.

Izvor: Printscreen/Arena tenis

Janik Siner predao je meč na turniru u Šangaju zbog povrede koljena. Italijan se uhvatio za koljeno u trećem setu i imao je veoma bolnu grimasu na licu. Pokušavao je na sve načine da ostane u meču, tražio je pomoć lekara, želio da nastavi, ali nije bilo moguće. Talon Grikspor je prošao dalje.

Ovo ujedno znači i da se za Novaka Đokovića otvorio put ka tituli u Šangaju. Ispao je i čovjek sa kojim je po projektovanom žrebu trebalo da se sastane u polufinalu. Od Italijana je izgubio dva puta ove sezone, ali neće biti njihovog novog duela zbog povrede drugog tenisera sveta.

Vidi opis Siner u bolovima predao meč: Đokoviću se otvorio put do titule

Ono što dodatno zabrinjava definitivno jeste to što je povreda Sinera djelovala dosta ozbiljno. Mada se spekuliše i da su u pitanju samo jaki grčei. Koliko je zaista ozbiljna i da li će morati na pauzu, ostaje da se vidi. Više će se znati posle dodatnih pregleda i snimaka, ali na prvi pogled nije delovalo dobro.

Jannik Sinner forced to retire after dealing with severe painpic.twitter.com/e3Lz4GTLOp — Barstool Tennis (@StoolTennis)October 5, 2025

Šta sad čeka Đokovića?

Novaku Đokoviću je potpuno otvoren put ka tituli u Šangaju. U osmini finala igraće protiv Haumea Munara, Španca sa kojim se nije sastao od Rolan Garosa 2018. godine. A, ukoliko opravda ulogu favorita igraće protiv boljeg iz meča između Zizua Bergsa (Belgija) i Gabrijela Dijaloa (Kanada).

Posle ispadanja favorita poput Sinera i Frica i otkazivanja Aklaraza od nosilaca bi u polufinalu mogao da igra protiv Holgera Runea (Danska) koji prije toga igra protiv Đovanija Mpešija Perikara (Francuska). Tu je i Grikspor i Valentin Vančerot (Monako). Kada je u pitanju drugi dio žreba tamo se nalaze Saša Zverev, Danil Medvedev, Aleks De Minor...