Novak Đoković će u slučaju da pobijedi Janika Hanfmana u narednom kolu igrati sa Haumeom Munarom.

Izvor: MN Press

Dok Novak Đoković igra svoj meč trećeg kola sa Janikom Hanfmanom saznao je sa kim će igrati ukoliko uspio da pobijedi Nemca. Njegov potencijalni rival je Španac Haume Munar.

Trenutno 41. teniser na svijetu je posle dobijenog prvog seta sebi iskomplikovao život u finišu drugog seta. Ipak posle dva i po sata je pobjedio Jošihita Nišioku 6:5, 7:5, 6:1 i tako je prošao dalje. Munar je za sada prvo pobedio Martona Fučoviča takođe u tri seta 4:6, 7:5, 6:1, a onda je dobio Flavija Kobolija 7:5, 6:1.

Munar ima 28 godina, za sada je u karijeri osvojio 6.000.000 dolara, a 37. mesto mu je najbolje na ATP listi- Četvrto kolo na nedavnom US openu mu je najbolji rezultat u karijeri. Igrao je 2021. godine finale ATP 250 turnira u Andalizuji. Sa Novakom je za sada igrao samo jednom i to davne 2018. godine. Tada su se sastali na šljaci Rolan Garosa srpski teniser pobijedio 7:6, 6:4, 6:4.