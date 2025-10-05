Novak Đoković je posle osvojenog drugog seta i izjednačenja napravio delirijum u Kini samo jednim potezom, tamo ga obožavaju

Izvor: Printscreen/Arena tenis

Novak Đoković izazvao je delirijum u Kini. Tamo ga obožavaju i to je najbolje moglo da se vidi na meču protiv Janika Hanfmana. Izgubio je prvi set (6:4), pa je drugi dobio posle drame (7:5) i onda je jednim potezom oduševio sve prisutne u Šangaju. Samo je stavio ruku na uvo kada je osvojio set...

Bila je to jasna poruka Novaka za navijače, nešto u stilu "'Ajde, da vas čujem". Uspjelo mu je, pošto su svi ustali, počeli da aplaudiraju, da skandiraju njegovo ime. Onda je malo prošetao po terenu sa rukom na uhu i natjerao ih da budu još glasniji. Dobio je dodatnu energiju sa tribina.

Posle toga je tražio pauzu za toalet, isto je uradio i Njemac. Tako da su i jedan i drugi napustili teren odmah po završetku drugog seta. Zbog ogromne vlažnosti vazduha se igrači muče, tako da su vrlo vjerovatno otišli da se presvuku. Zato je Novak na početku meča tražio i razna pomagala da se rashladi.