Novak Đoković imao poruku za poznatog Kineza koji mu je pružio podršku u Šangaju.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je u dva seta slavio protiv Nemca Janika Hanfmana. Mučio se dosta srpski as, ali su ga navijači bodrili i dizali do nove pobede na putu ka petom trofeju u ovom kineskom gradu. Nakon meča, Đoković je ostavio posebnu poruku na kameri, a onda se obratio jednom simpatizeru na tribinama.

U pitanju je Vang Jibo poznati glumac, pevač i plesač koji se takođe bavi i profesionalnim trkama automobila. Ipak, malo ko je u Evropi čuo za njega, ali Novak je još jednom pokazao da sjajno poznaje tamošnju tradiciju, ali i da prati svetske trendove i popularnu kulturu.

"Jibo, hvala što si došao, lepo je videti te", rekao je Đoković pokazajući u pravcu Kineza koji je ustao i otpozdravio mu aplauzom.

Wang Yibo and Novak Djokovic greeting each otherpic.twitter.com/BB3A2qmTju — ✿ฺ hana ฺ (@wxyzybxz)October 5, 2025

Jibo je debitovao je na velikom platnu u glavnoj ulozi 2023. godine, glumeći u filmovima Hidden Blade, Born to Fly i One and Only. Takođe, osvojio je veliki broj nagrada i nominovan za mnoga prestižna priznanja u svetu filma. Velika strast su mu automobili, sportsku karijeru je započeo 2019. godine i učestovao u više međunarodnih trka.

