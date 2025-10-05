Novak Đoković će protiv Janika Hanfmana igrati u trećem kolu turnira u Šangaju u idealnom terminu.

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Novak Đoković je u prvom kolu mastersa u Šangaju bio slobodan, u drugom je savladao Marina Čilića, a nakon što mu se prilično "očistio" žreb sada će igrati sa Janikom Hanfmanom u trećem kolu. Meč neće početi prije 12:30, a pošto je uz to i nedelja vjerovatno nema boljeg termina za tenis i najvećeg ikada.

Vrlo je moguće da meč počne kasnije jer zavisi od drugih,. To je treći meč dana, prije toga će se na istom terenu igrati susreti Pjera Iga Umbera i Holgera Runea, kao i Tejlora Frica i Mpešija Perikara. Meč će biti prenošen na kanali "Arena tenis", a naravno uz MONDO ćete moći da pratite tekstualni prenos.

Do sada su Novak Đoković i Janik Hanfman igrali samo jednom. Prošle godine u Ženevi Srbin je rutinski pobijedio 6:3, 6:3 i kasnije uspio da osvoji jubilarnu 100. titulu.

Za šta Novak igra?

Novak brani gomilu bodova zato što je prošle sezone u Šangaju igrao finale koje je izgubio od Janika Sinera. Takođe kao trenutno peti na ATP listi Aleks De Minor i Lorenco Museti mogu da ga prestignu ukoliko osvoje turnir, a sam Novak može da preuzme četvrto mjesto od Tejlora Frica.