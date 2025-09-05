Sprema se spektakl za finale US Opena.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prisustvovaće finalu US Opena u muškom singlu. Finaliste ćemo dobiti nakon okršaja Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza od 21 čas, odnosno Janika Sinera i Feliksa Ože-Alijasima. To će biti prvi put još od 2015. godine da će Tramp prisustvovati poslednjem grend slemu u sezoni koji se održava u Njujorku.

Zvaničnik Bijele kuće potvrdio je da se očekuje da će predsjednik doći u ložu. Inače, Donald Tramp je rođen u opštini Kvins u Njujorku gde se i održava US Open. Donekle čudi to što se odlučio na ovakav potez, pošto su svi američki igrači već odavno završili svoje učešće. Najdalje je dogurao Tejlor Fric koga je zaustavio upravo naš Novak Đoković u četvrtfinalu.

Zadnji put izviždan

Tramp, koga su navijači izviždali tokom njegove poslednje posjete teniskom Nacionalnom centru Bili Džin King, poslednji put je prisustvovao grend slem turniru na četvrtfinalu između Serene i Venus Vilijams tokom svoje prve predsjedničke kampanje.

Takođe, prije svog prvog mandata, Tramp je bio redovan gost stadiona Artur Eš. Imao je apartman koji je napustio 2017. godine, godine kada je stupio na dužnost. Videćemo kako će ga ovog puta publika dočekati i da li će biti buntovnika na tribinama.