Mečevi Novaka Đokovića i Janika Sinera u Njujorku neuporedivi po cenama karata.

Izvor: Wimbledon/Screenshot

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u četvrtfinalu US opena protiv domaćeg predstavnika Tejlora Frica i već sada se zna da publika neće biti na njegovoj strani. Oni koji žele da sa lica mesta bodre poslednjeg američkog predstavnika moraće da izdvoje čitavo bogatstvo za to - dobre karte plaćaju se i nekoliko stotina dolara!

Primera radi, meč Janika Sinera i Aleksandera Bublika, nakon koje je Kazahstanac pričao gluposti, mogao je da se gleda sa veoma dobrih mesta za manje od 250 dolara. Da bi sa slične pozicije gledali meč Đokovića i Frica, navijači će morati da izdvoje duplo više novca. Trenutno su cene značajno preko 500 dolara...

Difference in ticket prices in tonights Sinner Arthur Ashe match and tomorrows Novak Djokovic matchpic.twitter.com/YB5EdZb1Pa — asud (@asud683385)September 1, 2025

Zašto su karte za Đokovićev meč skuplje?

Naravno, postoji još nekoliko razloga zbog kojih su daleko skuplje karte za meč Novaka Đokovića koji se igra u noći između utorka i srede nego za onaj koji je Janik Siner igrao u noći između ponedeljka i utorka. Ti razlozi nemaju direktne veze sa njima dvojicom...

Pre svega, Novak Đoković će igrati meč četvrtfinala, dok je Janik Siner odigrao meč osmine finala. Cena karata raste kako se turnir bliži kraju - ne koštaju isto ulaznice za prvo kolo i za polufinale. Sa druge strane, važan faktor je i ime protivnika. Novak Đoković će se za polufinale boriti protiv Tejlora Frica, poslednjeg američkog predstavnika u žrebu i jedine nade domaće publike da će neki teniser iz SAD ove sezone osvojiti grend slem titulu u singlu.