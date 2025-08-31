Saša Zverev nije bio spreman za ovaj US Open, već u trećem kolu je ispao sa turnira.

Izvor: X/OpenCourt/Printscreen

Ne može da drži korak za Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom Aleks Zverev. Sada je ispao sa US Opena već u trećem kolu pošto ga je savladao Feliks Ože-Aljasim 4:6, 6:7, 6:4, 6:4.

Uzeo je treći teniser svijeta prvi set, a djeluje da je sve riješeno u drugom. Kada je izgubio taj-brejk dozvolio je Kanađaninu da se vrati u meč i nije bilo povratka.

Sada će Feliks Ože-Aljasim u narednom kolu igrati sa Andrejom Rubljovom, a Zverev će najvjerovatnije ipak ostati na trećem mjestu. Jedini koji mogu da ga stignu su Tejlor Fric i Novak Đoković i to samo ako osvoje turnir.