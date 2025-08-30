Kasper Rud je burno negodovao zbog mirisa koji se širi svuda po Njujorku, pa i na samom terenu.

Iako je bio 12. nosilac US Opena i nekadašnji finalistaovog turnira, nije se proslavio Kasper Rud ove godine. Prošao je Sebastijana Ofnera, a onda ispao od Rafaela Kolinjona iz Belgije u pet setova.

Možda je razlog loše igre Norvežanina koji je nekada pretendovao i na prvo mjesto na ATP listi . Marihuana, kako kaže, smeta mu tokom igranja u Njujorku.

"Dolazim sa mjesta koje je jako, jako različito od Njujorka. Odrastao sam bliže moru, na jednom mirnom i tihom mjestu. Nisam najveći fan mirisa trave. Ovdje to osjetite na svakom koraku. To sportisti ne rade.

Za mene je to najgora stvar u vezi Njujorka. Miris marihuane je svuda, čak i na terenu. Moramo to da prihvatimo, ali nije to miris koji mi se dopada. Nervira me kada sam umoran i igrao, a samo nekoliko metara od mene neko puši marihuanu. Ne možemo da uradimo ništa povodom toga, ako se pravila ne promijene. Ipak sumnjam da će se to desiti", rekao je Kasper Rud.

Kasper Rud je u problemu

Nekada drugi teniser svijeta je 2022. godine igrao finale sa Karlosom Alkarazom u Njujorku i tada je igrao ne samo za trofej već i za pvo mjesto na ATP listi. Ima dva finala na Rolan Garosu, finale završnog mastersa, ali nikada grend slem titulu. Omiljena podloga mu je šljaka, a poslije ispadanja na startu u Njujorku sigurno će pasti na ATP listi. Za sada je 12, ali mu prijete Tomi Pol, Andrej Rubljov, Jirži Lehečka, Aleksandra Bublik, Tomaš Mahač, Feliks Ože-Aljasim, Flavio Koboli...

