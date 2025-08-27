Novak morao da ubaci u "veću brzinu" - to je uradio i plasirao se u treće kolo US Opena!

Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Novak Đoković pobijedio je Zakarija Svajdu u drugom kolu US Opena sa 3:1 u setovima (6:7, 6:3, 6:3, 6:1).

Potpuno neočekivano, Novak je morao pošteno da se oznoji kako bi ostvario plasman u treće kolo US Opena.

Mladi Amerikanac ušao je maksimalno motivisano u ovaj meč sa željom da pruži što je moguće jači otpor Novaku, i u velikoj mjeri je u tome uspio.

Pogotovo u prvom setu. Servis je služio Svajdu, Novak nije uspijevao da pronađe adekvatan odgovor na taj izazov, te su obojica uspješno osvajali gemove na svoj servis.

Gledali smo izjednačenu borbu u prvom setu, niko od tenisera nije izgubio niti jedan gem na svoj servis, pa smo pobjednika prvog seta dobili tek posle taj-brejka.

A u taj brejku se bolje snašao Amerikanac, nastavio je sjajnim servisima, napravio dva mini brejka i potpuno zasluženo poveo sa 1:0 u setovima.

A onda, u drugom setu viđena je potpuno drugačija slika na terenu. Novak je konačno pokazao svoje pravo lice i sa ekspresan način poravnao na 1:1. Iako je i u ovaj set Svajda krenuo furiozno, Đoković je njegov nalet presjekao u šestom gemu kada je stigao do prvog brejka na meču.

Poveo je Novak sa 4:2, zatim potvrdom brejka natjerao rivala da servira za ostanak u setu, koji je u tome uspio. Spustio je Svajda na 5:3, ali je Đoković već u narednom gemu na rutinski način stavio tačku na drugi set.

Slično je bilo i u trećem setu, iako je u četvrtom gemu Novak pretpio hladan tuš. Uspio je Svajda da napravi brejk, ali to nije poremetilo Đokovića koji se odmah vratio u meč, i sa tri vezana gema stekao veliku prednost.

Preuzeo je potpunu kontrolu, pitao se za sve na terenu i bez većih poteškoća poveo sa 2:1 u setovima.

I u četvrtom setu smo gledali samo jednog tenisera na terenu. Bila je to potpuna dominacija našeg asa, igrao je Novak sjajan tenis, radio je šta god je želeo, dok Svajda nije uspio da pronađe pravi odgovor.

Iako je pokušavao, Amerikanac nije uspio da unese neizvjesnost u četvrtom setu. Novak se uozbiljio, dodao je gas i rutinski priveo meč kraju.

Nije Đoković dozvolio rivalu nikakvu šansu, dao je mladi Svajda sve od sebe, ali to je bilo nedovoljno da dođe do najveće pobjede u karijeri.

Novak Đoković će u narednom kolu odmeriti snage sa boljim iz susreta Kameron Nori – Fransisko Komesana.