Vrlo loše izdanje srpskog tenisa na US Openu, opet je ostao samo Novak Đoković.

Izvor: Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia

Svi srpski teniseri i teniserke, osim Novaka Đokovića, eliminisani su u prvom kolu US Opena. Crni niz prethodne noći nastavio je i Hamad Međedović koga je posle pet sati odličnog tenisa i nadmudrivanja zaustavio Danijel Altmajer. Na kraju, 3:2 za Njemca i to po setovima 7:5, 6:7, 7:6, 6:7, 6:4.

Imaće za čim da žali Hamad Međedović, posebno jer je imao 79 vinera, ali ga je peti gem petog seta - kada nije bio na svom nivou - sprečio da prođe makar u drugo kolo US Opena. To znači da će Altmajer igrati sad protiv Stefanosa Cicipasa koji je odigrao loš prvi set protiv Aleksandra Milera, da bi potom možda zaigrao i svoj najbolji tenis u ovoj kalendarskoj godini, i čini se da saradnja sa ocem daje rezultata.

Što se tiče srpskog tenisa, u prvoj rundi ispao je i Miomir Kecmanović, Laslo Đere je odustao, dok je Olga Danilović na nestvaran način eliminisana, u meču koji će je dugo progoniti.

To znači da ostaje samo Novak Đoković koji će danas popodne igrati meč drugog kola protiv Svajde iz SAD.