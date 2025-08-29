Karlos Alkaraz zatražio je medicinski tajm-aut na US openu.

Izvor: Eurosport 1/printscreen

Karlos Alkaraz pobijedio je Lučana Darderija u trećem kolu US opena. Mladi Španac slavio je ubjedljivih 3:0 (6:2, 6:4, 6:0). Međutim, ono što je mnoge fanove zabrinulo bila je povreda zbog koje je Španac zatražio medicinski tajm-aut pri vođstvu od 5:4 u drugom setu, bila je to prva pauza u medicinske svrhe u ovoj sezoni koji je zatražio drugi igrač svijeta.

Alkaraz je posle osvojenog gema pozvao medicinski tajm-aut i tom prilikom požalio se na bolove desnog kolena. U poslednja dva gema moglo se primijetiti da drugi reket svijeta ne igra istim intenzitetom - djelovalo je da se 'štedi', što je kasniji poziv ljekara i potvrdio. Španac je rekao: "Prilikom izlaska na mrežu i kad se zaustavim osjetim 'škljoc'", objasnio je Alkaraz.

Odmah je Alkaraz dobio masažu i mada je istakao da ne koristi medicinske pauze i da ne pribjegava masažama, to je bio jedini način da se bol koliko-toliko umanji. Alkaraz se na kraju vratio na teren i igrao kao da nije bilo smetnji, pošto je lako došao do 2:0, a onda je doslovno slomio protivnika u poslednjem setu.

Španac nije dozvolio rivalu i gram šansi u nastavku. Dominantno je nastavio meč, trebalo mu je svega 25 minuta da upiše novu pobjedu u karijeri. Alkaraz Italijanu nije dozvoljavao mnogo poena, čak i na njegovom servisu. Jedini period u koje bi moglo reći da se Španac mučio bila su poslednja dva gema koja su se igrala na razliku.