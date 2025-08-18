Potpuna drama u finalu Sinsinatija gdje je Janik Siner predao meč i poklonio pehar Karlosu Alkarazu.

Italijanski teniser Janik Siner predao je finale mastersa u Sinsinatiju svom trenutno najvećem rivalu Karlosu Alkarazu. Iako su svi čekali još jedno epsko finale - pošto igraju četvrti put za trofej u poslednja tri mjeseca - navijači su razočarani otišli sa stadiona jer je Siner bio povrijeđen.

Karlos Alkaraz ga je razbijao na terenu, vodio je 5:0, a onda je Siner prišao mreži i rekao "dosta". Nije mogao više da izdrži tako da je posle samo 23 minuta odlučio da odustane od velikog finala, vjerovatno svjestan i da ne smije da rizikuje pred US Open.

Jannik Sinner retires down 0-5 in the Cincinnati final.



Carlos Alcaraz wins his 8th career Masters 1000 title.



Beautiful scenes in the end between both players.pic.twitter.com/wivVjOCQVD — José Morgado (@josemorgado)August 18, 2025



Na ovaj način, Karlos Alkaraz osvojio je još jedan masters, već osmi u svojoj karijeri, s tim da mu nije bilo previše do slavlja jer je ipak morao da razmišlja i o Janiku Sineru. Prišao mu je dok je sjedio na klupi, zagrlio ga, svjestan je bio koliko je Italijan zbog ovoga utučen, a ni njemu se "ne dobijaju" ovakvi mečevi.

