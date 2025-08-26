Novak Đoković dobio je termin koji kao da su birali njegovi navijači.

Izvor: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Novak Đoković igraće meč 2. kola US opena u srijedu od 17.30 časova prema kod nas. Organizatori su mu dodijelili jutarnji termin od 11.30 časova za duel protiv američkog kvalifikanta Zakarija Svajde, što će biti značajna promjena u odnosu na prvo kolo, kada je igrao protiv Lernera Tijena do 22 časa uveče.

Izvor: usopen.org

Ovog puta, Novak će morati da rano ujutru dođe na stadion u Njujorku, da bi se prema svojoj rutini spremio za meč i da bi opravdao ulogu velikog favorita protiv 22-godišnjeg Amerikanca.

Za razliku od Đokovića, navijači će sigurno biti zadovoljni, jer neće provesti neprospavanu noć zbog njegovog meča u Americi.

Pobjednik meča Đoković - Svajda igraće u 3. kolu US Opena protiv pobjednika meča Kamerun Nori (Velika Britanija) - Fransisko Komesanja (Argentina).