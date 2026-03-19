Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Crnogorski rukometaši napravili su važan korak ka baražu za Svjetsko prvenstvo naredne godine – u prvoj utakmici pretkvalifikacija, “lavovi” su u Vanti slavili protiv Finske 36:32.

Revanš je u Bemaks areni za tri dana. Uspješniji iz ovog dvomeča će kartu za Mundijal tražiti u dvoboju sa favorizovanom Slovenijom.

Izuzev posljednjih pet minuta, Crna Gora je igrala odlično u prvom poluvremenu, u nekoliko navrata imala i pet golova viška, međutim Finci su u finišu bili bolji i prišli na 16:13.

Domaćin je potom sa puno više samopouzdanja otvorio drugi dio meča, brzo stigao do izjednačenja (16:16), a onda je uslijedio period utakmice kada se igralo gol za gol.

Finska je u 48. minutu prvi put povela (26:25), a onda je ekipa Didijea Dinara, predvođena Brankom Vujovićem, odlično odigrala završnicu i stekla lijep kapital pred nedjeljni revanš u Podgorici.

Luka Radović je bio najefikasniji sa devet pogodaka (bez promašaja), po osam su postigli Radojica Čepić i Branko Vujović. Stefan Čavor je većinu od svojih pet golova dao u prvom dijelu igre.

Povratnik u državni tim, Nebojša Simić, sakupio je 13 odbrana.