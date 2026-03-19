Donald Tramp je izjavio da je očekivao znatno snažniji rast cena nafte zbog rata na Bliskom istoku, ističući da će učiniti "šta god je potrebno" kako bi doprineo stabilizaciji tržišta, uključujući i mogućnost razmatranja sankcija iranskoj nafti.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da očekuje snažniji rast cijena nafte, sugerišući da je ekonomski uticaj bio blaži nego što je predvideo prije nego što je odobrio američke napade na Iran.

"Rekao sam, znate, ako to uradim, cijene nafte će porasti, ekonomija će malo pasti. Mislio sam da će biti gore, mnogo gore", rekao je Tramp tokom bilateralnog sastanka u Ovalnom kabinetu sa japanskim premijerom Sanae Takaičijem.



"Zapravo sam mislio da postoji mogućnost da bude mnogo gore. Nije loše i sve će uskoro biti gotovo", dodao je.

Na pitanje da li će ukinuti sankcije iranskoj nafti, predsjednik je rekao da će učiniti "šta god je potrebno" da pomogne u stabilizaciji cijena, prenosi Index.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su globalna energetska tržišta reagovala na eskalaciju tenzija na Bliskom istoku, pri čemu je cijena sirove nafte marke "brent", međunarodne referentne vrijednosti, porasla na 115 dolara po barelu u četvrtak ujutru nakon što su izraelski napadi izazvali iranski odgovor usmjeren na ključnu energetsku infrastrukturu.